Le petit village de la Beauce est en compétition ce mardi soir sur France 2 dans l'émission " Le village préféré des Français". Il va représenter la Région Centre Val de Loire et espère bien se faire connaitre un peu plus.

" Ici, ce n'est pas la Loire et les Châteaux mais on mérite bien le détour" martèle le maire de Yèvre le Châtel, Alain Di Stéfano. Depuis 2002, ce village situé à 7 kilomètres de Pithiviers, est déjà classé parmi les plus beaux de France. C'est d'ailleurs le seul du Loiret à avoir ce label. Avec l'émission " le Village préféré des Français 2018", diffusé mardi soir sur France 2, il va sans aucun doute bénéficier d'une exposition médiatique exceptionnelle.

Un village plein de charmes

Yèvre le Châtel, c'est d'abord et surtout un petit écrin fleuri à la limite de la Beauce et du Gâtinais. Il possède une forteresse médiévale construite au 13ème siècle par Phillipe Auguste. Elle été entièrement restaurée en 1999 et peut se visiter. A l'entrée du village, il y a aussi l'Eglise Saint Lubin que Victor Hugo avait dessiné lors d'un passage dans le bourg en 1834. "Ici, on est vraiment dans un village de charme" explique Patricia Pailloux, maire déléguée de Yèvre-le-Chatel. " Dans toutes les rues, il y a quelque chose qui ,nous interpelle. Une tourelle, une porte, un mur et toutes ces fleurs qui nous entourent". A Yèvre, c'est l'association " Les compagnons de la Châtellenie" qui entretient et valorise le patrimoine grâce à l'argent des visites guidées. L'association emploie également 3 contrats aidés chargés des massifs et de la billetterie de la forteresse.

Des concurrents très sérieux pour devenir village préféré des Français

L'émission de France 2, présentée par Stéphane Bern, met en concurrence 14 villages. Parmi eux, des lieux de grande renommée comme le Mont Saint Michel ou encore l'Ile de Sein, dans le Finistère. Du coup, le petit bourg de Yèvre risque de paraître bien modeste mais ça peut aussi être un atout. " Moi, je ne veux pas dénigrer les autres mais on peut s'interroger sur le profil de certains concurrents. Nous, on est un VRAI village" défend Alain Di Stéfano. Pour mettre toutes les chances de son côté, il a fait imprimer des affiches et des flyers pour inciter les habitants de la commune et du secteur à voter pour Yèvre le soir de l'émission. " Habituellement, les Bretons ou les Alsaciens sont très chauvins et votent beaucoup. J'aimerais bien que les habitants du Centre Val de Loire en fassent autant mardi soir" explique le maire de Yèvre.

Des retombées pour la commune ??

Quelque que soit le résultat du vote des Français, cette exposition à une heure de grande écoute devrait permettre à Yèvre-le-Châtel de gagner en notoriété. En fait, il y a déjà des retombées depuis quelques jours assure André Legivre, le seul et unique restaurateur du bourg. " On a vu des Orléanais débarqués le week end dernier parce qu'ils avaient vu la bande annonce de l'émission sur France 2. Plein de gens en parlent en ce moment alors forcément, ça va être que du bonheur !!" Chaque année, Yèvre le Châtel accueille un peu plus de 100.000 visiteurs. Ils seront forcément un peu plus en 2018 après ce passage sur France 2 !!

