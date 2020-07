Yoann Bourgeois à la Bastille : regarde les hommes tomber

Cet après-midi à la Bastille de Grenoble, ils étaient nombreux à être venus à pied ou par les bulles pour voir le spectacle du danseur et circassien Yoann Bourgeois, intitulé : fugue/trampoline. Une gestuelle poétique, en apesanteur, à la recherche du point de suspension, entre ciel et terre.

Sur l'esplanade de la Bastille, à l'arrivée des bulles, se dresse un trampoline, surmonté d'un escalier blanc qui se détache sur le ciel et la chaîne de Belledonne. Costume noir, chevaux courts, Yoann Bourgeois arrive à pas lents, concentré, au milieu d'un public masqué et espacé, Covid oblige.

Yoann Bourgeois se laisse tomber du haut de l'escalier, dans le trampoline avant de rebondir, pour se redresser sur le bord de la scène, face au vide © Radio France - Véronique Pueyo

Et pendant 8 minutes magiques, hypnotiques, sur quelques notes de piano, il se joue de l'espace, de la pesanteur, grâce au trampoline qui le projette toujours plus haut. Mais plus dure sera la chute. Une allégorie de la vie et de la mort qui a touché Isabelle, une spectatrice, au cœur : "C'est magnifique. En plus dans ce cadre, quelle poésie, quelle beauté du geste ! Je suis heureuse de pouvoir assister à ce spectacle vivant. Beaucoup ont été annulés à cause du Covid. Alors, être ensemble, avec tous ces gens, pour regarder cette chorégraphie si aérienne, c'est du bonheur !"

Heureux de retrouver son public, après le confinement

Yoann Bourgeois, lui aussi, est heureux de retrouver son public. "J'étais en manque du public" dit-il, dans un sourire. "Pour la petite histoire, cela fait presque 10 ans jour pour jour que pour moi tout a débuté ici, avec mon premier spectacle. Depuis, ma carrière a décollé et c'était important pour moi de revenir ici pour cette date anniversaire."

Pureté et fluidité des gestes © Radio France - Véronique Pueyo

Prochain spectacle déjà en préparation

Yoann Bourgeois travaille déjà sur sa prochaine chorégraphie entre ciel et terre. Elle s'appellera : "les paroles impossibles". Toujours cette recherche du point de suspension...