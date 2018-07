Le feu d'artifice de Rogny-Les-Sept-Écluses en a mis plein les yeux à près de 25 000 personnes samedi soir. Un spectacle pyromélodique familial, conté et rythmé par des airs célèbres de dessins animés : Astérix, Blanche Neige, La Belle et la Bête, L'Âge de Glace ou même Les Lapins Crétins.

Rogny-les-Sept-Écluses, France

Le feu d'artifice de Rogny, c'est plus qu'un feu d'artifice en fait : c'est un vrai spectacle ! Une heure de lumière et de musique sans temps mort sur le site des Sept Écluses, classé monument historique. Pour cette 52ème édition, André Veaulin le président du comité des fêtes de Rogny et la maison d'artifice Ruggieric ont opté pour un thème qui met petits et grands d'accord : les dessins animés.

Une 52ème édition pleine à craquer

Il faut s'armer de patience, plusieurs kilomètres de voitures se suivent avant d'atteindre la zone balisée. 220 bénévoles sont d'ailleurs là pour sécuriser la circulation sur les 7 parkings réservés.

Certains sont arrivés dès 18h pour diverses activités, comme le concert du groupe Now Name partir de 20h30. Le petit Ertzan est venu de la Nièvre : "je suis pressé de le voir! Encore deux minutes..."A 22h45, extinction totale des feux pour un avant-goût, avant de lancer le véritable show.

Un conte fait de feu et de musique

23h, les artifices sont tirés dans un noir complet par Claude Devernois, qui s'occupe du feu d'artifice de Rogny depuis 35 ans. La Fée Clochette nous conte une histoire, perchée du haut du marronnier des Sept Écluses, rythmée par des musiques pour toutes les générations.

La Fée nous emmène au Pays des dessins animés d'hier et d'aujourd'hui : de Bonne Nuit les Petits aux Mignons de Moi, Moche et Méchant en passant par Popeye. "C'est très bien et les feux d'artifice, ils vont très bien avec les chansons", raconte une petite fille des étoiles pleins les yeux, avant d'entonner le fameux "libéréeee, délivrééée" du film La Reine Des Neiges.

Plein les yeux, pleins les oreilles

Ça fait des années qu'on vient et c'est de plus en plus beau. Ça démarre à fond, et ça finit à fond aussi. Ça me rappelle mon enfance - Denis, un spectateur

Dans toute ma vie j'ai jamais vu un feu d'artifice pareil. C'est plus que magique ! C'est féerique - une dame venue de Dijon

Derrière la féerie, une vingtaine d'employés de la maison d'artifice Ruggierie s'activent. Les gros feu d'artifice sont tirés à 200 mètres de distance minimum, depuis les champs derrière. Le comité des fêtes de Rogny passe un accord avec les propriétaires des champs ainsi que des maisons qui entoure la zone.

La féerie a aussi un coût. Un budget massif, gardé secret, grandement financé par les nombreux participants. Le billet coûte 14 euros pour une place en pelouse, 26 euros en place assise, c'est gratuit pour les moins de 10 ans.