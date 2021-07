Yonne: Alexandre Meurisse aux championnats de France de bûcheronnage sportif ce week end au Puy en Velay

Les championnats de France de bûcheronnage sportif se déroule samedi 24 juillet et dimanche 25 juillet au Puy en Velay.

L'objectif pour les participants, c'est de couper le plus rapidement possible des billes de bois avec une hache , une scie ou une tronçonneuse.

Une vraie tronçonneuse de compétition - .

Une discipline qui demande à la fois de la force et de la souplesse.

Avec ses 1m70 pour 75 kg , Alexandre Meurisse fait parti des petits gabarits. Alors il doit s'entrainer en conséquence. "Ce sont des heures d'entrainement. De l'haltérophilie, type musculation, plutôt pour développer la force et pas le volume. Après il faut du cardio. Là c'est rameur, vélo et course à pieds. "

Très important également l'affutage de la hache , plus aiguisé qu'un couteau. " Ca coupe mieux qu'un couteau aiguisé, ça coupe comme un rasoir. Je ne me rase pas avec , évidemment. Mais pour voir si ça coupe, on essaye sur les poils effectivement."

Parmi les épreuves classiques à la hache, il y a le Springboard . Une des spécialités d'Alexandre Meurisse - .

Lors de ces championnats de France au Puy en Velay , Alexandre Meurisse va disputer trois épreuves à la hache, une à la scie manuelle, et deux à la tronçonneuse." Une tronçonneuse de série, une 90 centimètres cube. Le but c'est de faire deux rondelles. Et puis on a la dernière épreuve avec une tronçonneuse prototype. Elle fait 250 centimètres cube pour 60 chevaux et une trentaine de kilos. Et donc la le but c'est de faire trois rondelles le plus vite possible. "

Alexandre Meurisse qui est souvent monté sur le podium des championnats de France ne s'est pas fixé d'objectif cette année . Opéré en janvier suite à une blessure, il reprend la compétition seulement ce week end.

Alexandre Meurisse a aussi créé un club à Gurgy il y a 10 ans qui s'appelle les Bucherons des plaines de Bourgogne et qui compte huit licenciés. Ils se déplacent un peu partout en France pour faire des compétitions et des démonstrations.

Deux démonstrations sont d'ailleurs prévues en septembre. Le 4 à Auxerre chez Expert Jardin et le 12 septembre à Pont sur Yonne.