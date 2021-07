Yonne : des adolescents du centre de loisirs de Monéteau ont tourné un court métrage intitulé "Elle et Lui"

A l'origine de ce court métrage, il y a Geoffrey Boulnois. Il est responsable du Pôle Enfance Jeunesse à la ville de Monéteau. "Il y a eu ce féminicide dans les rues de Monéteau et on s'est dit qu'il fallait réagir par rapport à ce drame. Qu'on fasse réagir les ados parce que c'est aussi important pour eux d'avoir un esprit critique. De pouvoir réfléchir sur : quelles sont les inégalités qu'on peut rencontrer entre les hommes et les femmes ?"

"On dit encore à une fille , ah tu joues au foot mais c'est un sport de garçons" : Léna, 14 ans

Le tournage de ce court métrage cette semaine a donc permis aux adolescents de discuter entre eux de ces relations entre les hommes et les femmes. Et pour Léna 14 ans , il y a encore beaucoup à faire. "Quand on voit un homme faire la vaisselle, c'est tout juste si on dit pas 'mais wouah, t'es un homme incroyable' alors qu'un homme ça peut faire la vaisselle. Quand on voit une fille jouer au foot c'est 'ah mais tu joues au foot c'est un sport de garçons' alors que c'est un sport ouvert à tous et c'est juste un sport."

"Je souhaite plus d'égalité entre hommes et femmes concernant les salaires et le partage des tâches ménagères" - Johan, 13 ans

Du côté des garçons aussi on estime que la situation actuelle entre hommes et femmes n'est pas satisfaisante. Il faut davantage d'égalité pour Johan, 13 ans. " Je trouve que c'est pas juste par rapport aux salaires. Les femmes gagnent moins que les hommes alors qu'elles font le même travail. Le ménage, c'est toujours les femmes qui le font et pas les hommes. Moi mon idée c'est que les hommes et les femmes soient égaux. Et notamment concernant les salaires et le partage des tâches ménagères." Le court métrage composé de cinq scènes sera projeté le 8 septembre prochain dans la salle du Skénéteau à Monéteau.