Yonne : des vacances à domicile pour les enfants au centre de loisirs de Saint-Georges-sur-Baulche

Chaque été, le Pôle Enfance Jeunesse de Saint-Georges-sur-Baulche (Yonne) accueille une cinquantaine d'enfants âgés de 3 à 17 ans pour leur proposer activités, jeux, et sorties. Un moyen d'aider les parents à garder et occuper leurs enfants avant qu'ils ne partent en vacances.

Saint-Georges-sur-Baulche, France

Que faire de ses enfants une fois l'école terminée quand on travaille encore pendant le mois de juillet ? Pour les habitants de Saint-Georges-sur-Baulche (Yonne) et ses environs, pas besoin d'aller bien loin. Le centre de loisirs du Pôle Enfance Jeunesse de la ville ouvre ses portes aux enfants âgés de trois à 17 ans pendant une partie de l'été.

Mieux que de vraies vacances

Au programme : grands jeux, activités manuelles, sorties culturelles, randonnées, piscine, pique-niques, cinéma, et parfois même camping. De quoi chasser l'ennui, et faire passer aux enfants de bonnes vacances bien remplies malgré l'absence de destination estivale. "C'est vraiment pour permettre à tous les enfants d'avoir une petite semaine de vacances. C'est au centre, mais il faut que ça reste des vacances pour eux" précise Laurine, l'une des animatrices chargées de les encadrer.

Les enfants croisés dans le centre de loisirs sont unanimes : venir passer ses premières semaines de juillet ici, c'est tout aussi bien que de partir loin pour les vacances. "On fait plein d'activités, et il y a à la fois mes copains, mon frère et ma sœur" explique Ghislain, neuf ans, un habitué du centre.

"On a des enfants qui viennent d'une année sur l'autre, qui renouvellent leur inscription, donc ils sont très contents de se retrouver ici" - Isabelle Sampick, directrice du Pôle Enfance Jeunesse de Saint-Georges-sur-Baulche.

Plus qu'une solution de garde

Le Pôle propose d'accueillir les enfants en périscolaire toute l'année, les soirs ou les mercredis. Une solution de garde pour beaucoup de parents, mais aussi un choix des enfants, ravis de s'y retrouver. Pour marquer l'été, une grande sortie de plusieurs jours est habituellement organisée.

Cette année, une vingtaine d'enfants, âgés de sept à onze ans, part camper à Villeneuve-sur-Yonne, au nord du département, pendant une petite semaine. Un événement pour lequel les réservations ont très vite affiché complet. Preuve de l'engouement pour ce mode de vacances particulier, qui séduit les enfants comme les parents.