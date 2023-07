Yonne : grâce au "bus dans la nature" il fait vivre son héritage familial

A Saint-Privé, ce logement-bus est inspiré du film "Into the Wild"

Il y a 60 ans, la grand-mère d'Alexandre Bréjot créaient sur un terrain de trois hectares, sur la commune de Saint-Privé, un environnement calme avec deux étangs et plusieurs arbres. Un terrain que son petit-fils exploite aujourd'hui via le tourisme. Outre la location à des particuliers et l'organisation d'évènement, un logement nommé "cosy bus" est proposé aux touristes. Une installation largement inspirée du film " Into the Wild ".

Faire vivre un héritage

D'aussi loin qu'Alexandre se souvienne, le bus a toujours été là : "c'était le bureau de ma grand-mère, elle faisait ses papiers et ses comptes dedans", explique-t-il. Il s'agit d'un vrai bus de transports publics, qui date des années 1960-1970, aménagé, évidemment, mais avec le souhait de rester "authentique". C'est ce qui guide le jeune homme. Le terrain sur lequel se trouve le bus appartenait à sa grand-mère qui l'a façonné précise-t-il : "C'était des prés, ma grand-mère a fait les étangs, planté les arbres, il y a au moins 60 ans".

Après sa mort, Alexandre a installé son entreprise avec une ambition : créer une quarantaine de couchages touristiques. "À terme j'espère arriver à différents hébergements, les plus insolites possible, et développer le côté location événementiel, prévoit le jeune homme. J'aimerais avoir un mini-village, le faire vivre et avoir une certaine continuité avec ce que ma grand-mère elle avait commencé et aboutir à quelque chose qui lui aurait certainement plu." Pour l'instant, en plus du bus, un mobil 'home est en cours d'installation.

Un bus, pour rester au calme

Inspiré du film "Into the Wild", ce bus est camouflé sous les branchages, avec un seul vis-à-vis, explique Anna, venue pour le week-end : "il y a des vaches dans le pré en face, mais elles sont très silencieuses, on ne les entend pas", précise-t-elle avec un sourire.

