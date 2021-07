Yonne : Jean Luc Lahaye ce samedi soir à Sens

Le chanteur Jean Luc Lahaye se produit ce soir à Sens. L'interprète de femme que j'aime, papa chanteur ou appelle moi Brando est invité par le Karting Center et le Laser Quest à une soirée dansante en extérieur .

Jean Luc Lahaye qui vient d'enregistrer un album se produira ce samedi soir à Sens . Un mini concert au cours de cette soirée dansante avec également au programme un orchestre cubain et deux DJ .

"Je prends toujours plaisir à être sur scène, avec le sentiment de faire plaisir aux gens aussi." Jean Luc Lahaye

Jean Luc Lahaye a tout simplement répondu à l'appel d'un ami . "Arca est un chanteur que j'ai connu dans les années 80 qui avait fondé à Sens le groupe les Matador’s, avec son frère et deux copains. Arca est devenu un excellent ami. Et c'est lui qui m'a appelé pour me demander de venir faire un showcase à Sens. C'est toujours un plaisir pour un artiste de chanter, même si les conditions sanitaires sont difficiles aujourd'hui. Je prends toujours plaisir à être sur scène, avec le sentiment de faire plaisir aux gens aussi. "

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

"Femmes que j'aime, Brando, Djemila , je me dois de les chanter à Sens bien sûr."

Ce soir Jean Luc Lahaye devrait chanter une petite dizaine de chansons de son répertoire . "Ce sera un showcase en toute intimité. Il y aura une nouvelle chanson mais je chanterai aussi les plus connues. Femmes que j'aime, Peur, Brando, Plus jamais, Djemila , je me dois de les chanter à Sens bien sûr."

Et il faut réserver auprès du Laser Quest de Sens pour participer à la soirée.