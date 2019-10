Yonne : l'écrivaine Colette au cœur de deux nouveaux livres

Saint-Sauveur-en-Puisaye, France

Colette, écrivaine et femme libre, née à Saint - Sauveur en Puisaye, est une fierté pour de nombreux Icaunais. Son oeuvre, son écriture, sa langue si singulière et son tempérament unique ne cessent d'inspirer les écrivains et les experts. Si bien que deux nouveaux livres viennent tout juste d'être publiés : "Les 7 vies de Colette" de Frédéric Maget et "Colette et les bêtes" de Gérard Bonal.

340 documents souvent inédits

Dans "Les 7 vies de Colette", publié aux éditions Flammarion, Frédéric Maget nous fait redécouvrir le parcours extraordinaire de l'auteure de Saint-Sauveur-en -Puisaye. L'enseignant, professeur de lettres modernes et surtout président de l'association des Amis de Colette s'appuie sur des documents rares, issus de collections privées. "Il y a plus de 340 documents qui sont reproduits dans l'ouvrage, principalement des photographies, quelques dessins ou tableaux , des autographes aussi et quelques articles. Ce sont pour la plupart des documents rares ou inédits", explique celui qui a œuvré pour la réhabilitation et l'ouverture au public de la maison natale de l'auteur, à Saint- Sauveur.

De la Bourgogne pauvre à la gloire internationale

"L'idée, c'était vraiment d'essayer de montrer un autre visage de Colette", poursuit Frédéric Maget. "Alors c'est beaucoup dire, car les gens vont identifier et reconnaître un certain nombre de photos, mais je voulais vraiment montrer l'évolution de cette jeune fille, née à Saint-Sauveur, dans une "Bourgogne pauvre" selon son expression, et qui va finir par devenir une gloire nationale et même internationale des lettres françaises. Ces photos servent finalement à accompagner ce parcours et à montrer ces métamorphoses. La photographie est souvent pour elle une façon de se deviner, parfois de se cacher et aussi de se découvrir", ajoute le président des Amis de Colette.

Frédéric Maget, le président des Amis de Colette, a publié un nouvel ouvrage sur l'écrivaine © Maxppp - Jérémie FULLERINGER

Une amoureuse de tous les animaux

Dans "Colette et les bêtes", l'écrivain Gérard Bonal, autre grand amoureux de la dame de Saint-Sauveur, explique comment la passion des animaux imprègne les récits de Colette. Mais si on connait son amour pour les chats, le bestiaire de Colette est cent fois plus vaste, ajoute le spécialiste : "Dans mon livre, j'ai un chapitre consacré aux rats et un autre aux serpents. Non pas qu'elle aimait les rats ou les serpents particulièrement mais elle leur reconnait le droit à la vie. Ce ne sont pas pour elle des bêtes nuisibles, ce sont des vivants. C'est une défenseure des animaux avant la lettre, à une époque où on n'en parlait même pas", poursuit l'écrivain à l’origine de la revue Les Cahiers Colette en 1975.

En peignoir sur le trottoir pour défendre les chevaux

Dans son ouvrage, Gérard Bonal prend aussi l'exemple des chevaux. "Dans les années 20, il y a encore beaucoup de chevaux à Paris. Ils tirent les fiacres, les corbillards, les voitures de livraison et Colette est scandalisée par la manière dont on traite les chevaux, qu'on emmène aux abattoirs. Plus d'une fois, elle descend sur le trottoir, en peignoir, devant les bourreaux comme elle les appelle, qui frappent les bêtes et qui les emmènent à l'abattoir. Et elle met sa santé en danger", ajoute l'écrivain.

Les 7 vies de Colette de Frédéric Maget - éditions Flammarion,

Colette et les bêtes de Gérard Bonal - éditions Taillandier