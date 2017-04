Yonne : la chorale américaine de Foot Notes en concert gratuit à Joigny

Ces lycéens américains viennent de la ville de Hanover, dans le New Hampshire, jumelée avec Joigny. Tous les deux ans, la classe spécialisée dans le chant vient effectuer une tournée dans l'Yonne, avec des styles aussi variés que les chants religieux, le gospel et la comédie musicale

C'est leur ultime soirée en France et dans l'Yonne ce vendredi 21 avril après une semaine passée dans notre département, avec une excursion à Paris. L'occasion pour eux de vivre dans des familles du Jovinien mais aussi et surtout de tester l'acoustique "à la française".

Les Foot Notes testent l'acoustique de la cathédrale de Sens (Yonne) - Reportage Renaud Candelier Partager le son sur : Copier

C'est en partie en Français qu'ils ont chanté dans les grottes d'Arcy sur Cure, à la cathédrale Notre Dame de Paris ou comme ici à la Cathédrale de Sens. Pour Jennifer Chambers, la directrice des Foot Notes, chanter dans une Cathédrale, c'est "beautiful, très joli. Tous les lieux sont différents, et celui-ci est très beau. C'est la première fois que les étudiants chantent dans différentes églises et cathédrales. Ils ne sont pas habitués à ces espaces et ils s'entendent pour la première fois. C'est magnifique!"

"Nous n'avons rien de tel dans le New Hampshire. Le son de nos voix change dans des lieux comme celui-ci" - Elisabeth, 16 ans

A 16 ans, Elisabeth est très impressionnée par la cathédrale: "Nous n'avons rien de tel dans le New Hampshire, c'est incroyable de voir à quel point le son de nos voix change et à quel point ça rend mieux dans des lieux comme celui-ci." Comme beaucoup d'élèves des Foot Notes, à 18 ans Christopher aimerait bien devenir chanteur professionnel et son passage dans l'Yonne pourrait y contribuer selon lui [en Français]: "on peut chanter dans des endroits comme les professionnels, comme ici. Et c'est une opportunité qu'on n'a pas beaucoup quand on est au lycée."

De futurs chanteurs professionnels

Ces élèves ont la chance de pouvoir venir chanter en France tous les deux ans et cela contribue peut-être au succès de certains, qui en ont fait leur métier, confirme Lorette Lemoine, la présidente du cercle franco-américain de Joigny: "il y a des élèves qui ont fini a Broadway et une des élèves est à la Scala (de Milan) en ce moment."

"Cela va faire la cinquième fois que je les voie et c'est - amazing ! - comme ils disent" Lorette Lemoine, présidente du cercle franco-américain de Joigny Partager le son sur : Copier

Mais avant d'en faire leur métier, pour ces lycéens américains, le chant est d'abord un moyen de rencontrer les gens estime Alice, 18 ans [en Français]: "j'étais émue de voir des personnes de Joigny et d'autres villes venir à notre concert et sourire. Cela m'a fait plaisir."

Concert gratuit ce vendredi 21 avril 2017, à 20h30, salle Claude Debussy à Joigny. Réservation obligatoire auprès de l'office du tourisme: 03 86 62 11 05