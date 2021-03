Yonne : la plateforme touristique Alma Heritage propose de mêler visites et bénévolat pour le patrimoine

L'un des concepts qui fait l'originalité d'Alma Heritage, future plateforme de réservation en ligne, c'est de proposer aux visiteurs d'apporter leur pierre à l'édifice, en faisant un peu de bénévolat.

"Les visiteurs nous demandent souvent s'ils peuvent nous aider" - Emilie Guyot, propriétaire de la ferme de Saint-Fargeau

Et l'une des premières à avoir adhéré à ce projet, c'est Emilie Guyot, la propriétaire de la ferme du château de Saint Fargeau. Selon elle, il y a une demande du public : "on s'en est rendu compte surtout avec les personnes que nous accueillons en hébergement. Tous les matin, elles arrivent dans la ferme et nous demandent - qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Et c'est autre chose que des animations, on sent qu'ils veulent entrer dans notre univers. Par exemple, curer les vaches, aller chercher les animaux au pré, tenir les moutons pour la tonte, il y a vraiment une demande très forte."

Un bénévolat basé d'abord sur le partage

Mais pas question de lancer les visiteurs dans de grands travaux rassure Marie Ducornet, basée à Mézilles et cofondatrice d'Alma Heritage : "les expériences bénévoles que l'on proposera sur la plateforme ce sont vraiment des expériences simples de la vie quotidienne des propriétaires. Donc, cela peut être refaire un petit mur qui s'écroule, enlever du lierre d'une façade, c'est avant-tout un moment de partage entre les propriétaires et les voyageurs qui à cette occasion, pourront apprendre des choses nouvelles."

"Les expériences exceptionnelles que nous proposons permettent de voir un lieu historique, sous une autre facette" - Marie Ducornet, co-fondatrice d'Alma Heritage

Une idée qui a toute sa place dans un tourisme marqué par la crise sanitaire estime la propriétaire de la ferme du château de Saint Fargeau : "les gens veulent aller moins loin, moins voyager, ce sont aperçus qu'au tour de chez eux, il y a des choses formidables, des bâtiments à sauver, un patrimoine exceptionnel en France et notamment en Puisaye. C'est complètement dans la continuité de l'après-covid." En plus du bénévolat, Alma Héritage proposera des expériences inédites aux visiteurs, comme des visites aux chandelles ou des dégustations dans des caves, toujours dans des lieux, à caractère historique.

Une dimension solidaire

Avec la ferme et le chateau de Saint-Fargeau, plusieurs sites dans l'Yonne ont déjà adhéré cette plateforme, comme l'Abbaye de Reigny et le château de Sainte-Pallaye (tous deux près de Vermenton). Lors de leur réservation, les visiteurs auront aussi la possibilité de verser une participation de 2% à une association de sauvegarde du patrimoine.