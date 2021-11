Yonne : le 13e salon du livre de Migennes est un succès

La 13e édition du salon du livre de Migennes s'est tenu ce dimanche 21 novembre à Migennes. Une édition à succès puisque malgré les restrictions sanitaires.

Un salon, une opportunité pour les auteurs

Le salon est une véritable opportunité pour certains auteurs de se faire un nom. C'est l'opinion de Léa Coeur, autrice icaunaise de 21 ans. "Être ici, c'est l'occasion de gagner en notoriété auprès des lecteurs, mais aussi des maisons d'édition" explique-t-elle. Elle a commencé à écrire très tôt, à l'âge de 16 ans.

Mais le chemin vers la publication est parfois semé d'embûches et certains sont contraints de s'auto-éditer. C'est le cas de Jérémie Ferreira-Martins. "C'est difficile d'en vivre. Quand on s'édite, on engrange pas mal de dépenses, alors ce genre de salons, c'est aussi pour essayer d'entrer dans nos frais" confie-t-il. "Mais je sais que je fais surtout ça parce que c'est une passion. Je ne fais pas ça pour l'argent" plaisante-t-il.

Les salons ne sont plus ce qu'ils étaient

Mais certains auteurs déplorent la présence de "peoples" : Philippe Frot édite ses livres depuis déjà deux bonnes années et arrive même à en vivre depuis un an et demi. Les salons du livre est une excellente opportunité pour lui d'agrandir sa communauté. "On est là et on profite. Mais c'est vrai que la présence de certaines personnalité siphonne complètement les visiteurs" confie-t-il.

Lors de cette 13e édition, 1087 visiteurs ont répondu présent.