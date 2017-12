Yonne : les fans de Johnny abasourdis

Les rumeurs se multipliaient depuis des semaines, personne n'y croyait vraiment et pourtant c'est vrai, Johnny est mort dans la nuit de mardi à mercredi à 74 ans des suites d'un cancer du poumon.

Les Auxerrois rencontrés ce matin par Delphine Martin étaient stupéfaits. Ils ont appris la nouvelle au saut du lit : " il va rester dans nos souvenirs , il a marqué notre jeunesse. moi je suis en 52, on a connu ses débuts avec le twist, avec mes cousines on dansait le twist sur des chansons de Johnny."

D'autres icaunais font part de leur tristesse : " On a de la peine, on croyait que Johnny était immortel. En même temps, il va rester parmi nous, il a réussi à toucher plusieurs générations. C'est une légende qui s'en va."

Les auditeurs de France Bleu Auxerre ont appelé en nombre depuis 6h du matin : " C'est un monument tout le monde l'a dans le coeur" explique Gérard. Quant à Christian : " je suis bouleversé, j'ai 67 ans et je l'écoute depuis l'age de 10 ans. Le concert que je regarde souvent en vidéo date de 1969. C'était l'époque où on cassait des fauteuils." Evelyne confie : "on l"aurait voulu immortel , Johnny fait partie de notre vie." Je n'arrive pas à y croire reconnait aussi Joël

