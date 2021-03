Yonne : les gymnases et les piscines peuvent rouvrir pour les scolaires

Au stade nautique d'Auxerre, certains bassins sont encore vides, mais le problème sera vite réglé promet Fabrice Martin le directeur du stade nautique auxerrois. Il précise que depuis la fermeture le 15 janvier dernier, les 25 employés, en chômage partiel à tour de rôle, ont bien travaillé. "Nous avons profité de cette longue période de fermeture, pour faire toutes les vidanges de l'ensemble des bassins, mais aussi des travaux de carrelages, de joints, de peinture."

La reprise de l'apprentissage de la natation, en pointillé depuis un an, est primordiale

Des travaux qui éviteront d'avoir à refermer la piscine en fin d'année. En attendant cette réouverture s'avère très importante pour des scolaires trop souvent privés de l'apprentissage de la natation depuis un an. "Comme l'indiquait la ministre des sports, on peut s'attendre à des cas de noyades supplémentaires l'été prochain. Donc du coup cette annonce va permettre la reprise de l'apprentissage. On va pouvoir faire quelque chose sur les trois à quatre mois à venir."

Dans les gymnases aussi la réouverture est attendue avec impatience. Car les dernières semaines ont été difficiles selon Benoit Chaisy, professeur de sport en collège et en lycée à Tonnerre. "Il a fait froid, il a plu, pas idéal pour pratiquer une activité physique en extérieur. Des cours ont été annulés. On s'est parfois retrouvé en classe. Des collègues me disent que certains de leurs élèves sont déprimés en raison du manque d'activités sportives."

Dans les gymnases, pas de sports de contacts : sports de raquettes et gymnastique sont privilégiés

Le retour des activités sportives dans les gymnases , certes, mais limitées. Nathalie est professeur d'EPS à Saint Joseph à Auxerre. "On peut leur faire pratiquer les sports sans contacts comme le tennis de table ou le badminton. Tout ce qui est renforcement musculaire. De la gym au sol également. Déjà depuis septembre on été limité. Sans gymnase on été encore plus limité. Donc pour nous c'est quand même une très bonne nouvelle." Dans les gymnases et les piscines on n'attend plus que l'arrêté préfectoral pour pouvoir rouvrir dès la semaine prochaine.