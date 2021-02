Yonne: les sexy boys du Domaine Brocard posent pour leur calendrier

Après une année 2020 compliquée pour tout le monde, les salariés du Domaine Brocard démarrent 2021 avec un objectif. Celui d'inscrire une ou deux équipes au départ de Trailwalker d’Avallon les 8 et 9 Mai prochain. 100 kilomètres de marche pour un groupe de quatre personnes en moins de 30 heures.

Pour le moment l'objectif c'est de s'entrainer, bien sur , mais aussi de collecter des fonds pour l’association Oxfam qui organise l'épreuve . Oxfam travaille dans plus de 90 pays pour trouver des solutions pour lutter contre la pauvreté.

Et chaque équipe qui prendra le départ d'Avallon en Mai devra avoir collectée 1500 euros.

"Je suis content de porter un tablier car je ne suis pas un athlète": Christophe

D'où l'idée de ce calendrier sexy et original. Avec un thème autour "des tabliers qui peuvent à la fois faire référence à la sommellerie, mais aussi à la restauration, et donc à notre univers" explique Matthieu Maridat responsable commercial au Domaine Brocard.

Le reportage à Préhy Copier

Christophe, lui aussi salarié à Préhy, ne sait pas encore s'il participera au Trailwalker. Par contre il a accepté de se faire photographier en petite tenue . "Je suis content de porter un tablier car je ne suis pas un athlète. Le tablier aide forcément à se dire, allez on franchi le pas."

Se faire photographier en petite tenue ce n'était pas non plus évident pour Vincent. "Un peu de stress au début d'être pris en photo par une vraie photographe, comme un mannequin. Mais ça s'est bien passé. On m'a mis directement dans le bain. Je me suis déshabillé, et c'est parti. "

"Les photos sont évocatrices mais pas vulgaires" : Silvana Vucic

Heureusement Vincent, Christophe et les autres ont été rassurés par Silvana Vucic, la photographe professionnelle . "Ils étaient à l'aise. Les clichés sont vraiment naturels, les photos sont évocatrices mais pas vulgaires."

Les photos ont été prises dans les bâtiments du Domaine Brocard. 13 d'entre elles ont été sélectionnées. Une pour la couverture et les autres pour les 12 mois de l'année. Pour se procurer le calendrier c'est simple explique Matthieu Maridat ."On offrira un calendrier à tout ceux qui feront un don sur notre page Oxfam Trailwalker."

Un calendrier en édition limitée à 300 exemplaires.