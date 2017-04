Yonne : nettoyage de printemps au château de Monthelon

Lieu de recherche et de création artistique depuis 1989, le château de Monthelon situé dans le village de Montréal a connu ce weekend un nettoyage de printemps participatif grâce à une vingtaine de riverains et d'artistes.

Passer la tondeuse chez soi le dimanche, c'est parfois une corvée pour certains. Imaginez le faire chez les autres sur six hectares... "Je suis un peu essoufflé... tous les ans, on fait trois jours de spring cleaning, nettoyage de printemps, donc on organise des petits chantiers avec tous les bénévoles" explique Patrice Wojciechowski, président de l'association du Château de Monthelon.

De l'autre côté des tourelles du château, truelle à la main, Jean-Pierre et Isona, deux riverains, jouent les maçons. "On refait un mur qui s'est effondré avec le lierre, on enlève les pierres, on les gratte, on les lave et on joue au Tetris pour refaire le mur. C'est un lieu de résidence et de création, avec notre participation, on défend ce lieu."

Les artistes prennent soin du château qui le leur rend bien

"Ce nettoyage de printemps existe depuis une quinzaine d'année. Il y a eu historiquement l'idée d'une espèce de main à la patte des artistes qui viennent en résidence pour prendre soin du château" explique Jean-Benoît Molley, membre de l'association et résidant permanent du château.

Situé à mi-chemin de Lyon et Paris, le château de Monthelon a été construit au VIIIeme siècle sur une colline dominant la Terre Plaine. Détruit à l'époque des Croisades, il est rénové au XVIIeme avec le rayonnement du duché de Bourgogne. Laissée à l'abandon, la bâtisse est finalement rachetée en 1989 par Ueli Hirzel, artiste et producteur de cirque contemporain, qui en fait un lieu d'expérimentation et de résidences artistiques, notamment à travers les Rencontres de Monthelon. Plus de 150 peintres, musiciens ou encore sculpteurs de toutes nationalités ont été accueillis en 2016.

LIRE AUSSI : Adèll Nodé-Langlois, artiste de cirque en résidence au château de Monthelon

Nettoyage de printemps au château de Monthelon Partager le son sur : Copier