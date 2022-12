Yonne : Pour Noël, les Icaunais Givrés se sont de nouveau baignés dans l'eau glacée

"Allez, on descend un grand coup et on y va !", lance Darkvador, en maillot de bain. À ses côtés, un pingouin - la mascotte de cette édition - et une dizaine de Pères et Mères Noël se jettent à l'eau. La température ne dépasse pas six degrés. Comme chaque année, le club des Icaunais Givrés a organisé son traditionnel bain des fêtes. Si d'ordinaire il a lieu le 1er janvier, cette fois, il s'agissait d'un "bain de Noël", le 24 décembre.

Une quinzaine d'Icaunais ont relevé le défi

Jour de réveillon oblige, les courageux étaient un peu moins nombreux que lors des traditionnels éditions du nouvel an. Mais peu importe, l'ambiance était survoltée. Après quelques minutes, Coralie, la petite sœur de l'aventurier icaunais Arnaud Chassery , sort de l'eau la première. "Ça pique toute la peau, mais dès qu'on sort ça fait vraiment une sensation de chaleur, c'est très bizarre. On est content de l'avoir fait !", lance-t-elle, alors qu'il fait 10°C dehors.

Dépasser ses limites…

Le reste de l'équipe nage une centaine de mètres dans la rivière Tholon, sur la propriété d'Arnaud Chassery. Elisabeth, 53 ans, participe au défi pour la première fois. "Je suis heureuse d'avoir encore réussi à dépasser mes limites, c'est ce qui m'intéresserait !", explique-t-elle, alors qu'elle peine à articuler à cause du froid. "Je pense sincèrement que chacun devrait tenter l'expérience au moins une fois dans sa vie, pour voir qu'on peut combattre la peur qu'on a en nous. Je déteste le froid à la base !"

…Et faire du bien à son corps

Frédéric, médecin du sport à Joigny, est lui aussi présent pour la première fois. "C'est génial, la sensation. On sort, on est super bien. Il fait dix degrés, j'ai chaud", décrit-il. "Je sais que ce n'est pas dangereux pour la santé et que le froid a des bienfaits, au niveau de l'inflammation, de la circulation...Et on brûle des calories, car il faut se défendre contre le froid !"

"Le danger, dit-il, c'est que j'y prenne goût. Je travaille à Joigny, ce n'est pas très loin. Il se pourrait que je vienne de temps en temps mettre un pied dans l'eau", poursuit cet ami d'Arnaud Chassery.

L'aventurier est ravi de voir ces nouveaux visages. "Il y avait vraiment une super ambiance, pour cette première du bain de Noël". Le challenge a été avancé cette année, car un autre défi l'attend le 1er janvier : il organise avec son père un autre bain en eau glacée, dans la ville de Wissant, dans les Hauts-de-France. Environ 300 personnes sont attendues.