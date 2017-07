Yonne : A Sens, un pôle culturel va remplacer la MJC

La ville de Sens a présenté ce mardi son projet pour l'ancien site de la MJC libéré la veille par l'association. Il s'appellera "Espaces Culturels Savinien" et accueillera un conservatoire intercommunal ainsi que les associations culturelles. Et une école de cirque verra le jour en 2018

Avec un conservatoire intercommunal, la ville de Sens (Yonne) espère rayonner au même niveau qu'Auxerre ou Troyes. Il permettra de mutualiser les écoles de musique et de dans de Sens, Paron et Villeneuve-sur-Yonne. La musique sera particulièrement mise en valeur avec une extension de locaux pour le studio d'enregistrement municipal appelé le Garage. Les associations culturelles jusque-là hébergées ailleurs et celles qui travaillaient avec la MJC pourront occuper des créneaux horaires dans des salles, à l'année. "Il s'agit d'en faire un lieu de loisir ainsi que de formation" explique l'adjoint à la culture, Bernard Ethuin-Coffinet. "et en aucun cas, la ville ne veut se faire de beurre sur les associations, la mise à disposition sera gratuite." Cette réappropriation des locaux va permettre aussi d'offrir plus de salles de réunion aux associations "nous en manquions cruellement" explique le maire Marie-Louise Fort.

La plupart des activités pourront reprendre au mois de septembre. Entre temps, les agents de la ville auront redonné un coup de neuf aux jardins et aux murs qui comportent toujours les diverses fresques réalisées par la MJC. A l'avenir, la ville veut aussi réaménager l'entrée du site qui se fera par l'arrière (voir photo) avec un patio.

Un projet nouveau devrait voir le jour l'an prochain, une école de cirque en partenariat avec le cirque Star installé à Piffonds. L'idée est pour le moment à l'état de projet, mais "il y a un engouement dans les écoles, les collèges, les lycées, pour cette activité. Il ne manquait plus qu'une structure au niveau de la ville. Elle devrait voir le jour en septembre 2018" estime Jean-Pierre Crost, adjoint aux associations.

Ce projet de pôle culturel à Sens entre aussi dans le cadre de la politique d'économies engagées par la municipalité.