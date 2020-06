Toucy : de nouvelles animations à la Pyramide du Loup cet été suite à la crise sanitaire

Des animations pensées pour les enfants pendant les vacances : suite à la crise sanitaire, la Pyramide du Loup à Toucy s'adapte et va proposer de nouveaux ateliers et parcours cet été.

Impossible d'accueillir les groupes de scolaires depuis la réouverture fin mai, alors qu'ils sont nombreux d'habitude : à Toucy, la Pyramide du Loup repense donc ses animations cet été à destination des familles, en s'adaptant aux règles sanitaires. "On a souhaité proposer de nouvelles choses, avec l'idée de faire des animations à destination des enfants", explique la responsable du site Cécile Delmottte.

Des animations en extérieur

Plusieurs animations sont ainsi organisées sur l'écosystème de la mare, les chauve-souris ainsi que sur les chants des oiseaux. "On va aussi organiser une enquête à travers bois, indique Cécile Delmotte. On va raconter un conte aux enfants de façon ludique, en leur apprenant des choses sur différentes espèces de la forêt".

Ces animations seront organisées les mercredis et samedis tout l'été, sur réservation "pour éviter des trop gros groupes". Le nombre d'enfants sera limité à dix sur chaque créneau (10h30 pour les 3-6 ans, 14h30 pour les 7 ans et plus).

Règles sanitaires renforcées

La Pyramide du Loup a également mis en place un protocole sanitaire pour accueillir les visiteurs. 28 personnes maximum sont autorisées chaque heure à entrer. L'accueil a été réorganisé : "on a mis en place un circuit à l'accueil pour éviter les croisements entre les entrées et sorties, précise la responsable du site. On avait déjà un sens de circulation dans le dôme donc il n'y a pas eu besoin de changements de ce côté".

Le port du masque est également obligatoire à partir de 11 ans. Pour permettre aux familles de profiter de leur visite sur la journée, la restauration reste assurée mais seulement à emporter. L'espace pique-nique est toujours accessible.