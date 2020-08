Yssingeaux : la base de loisir du Neyrial au ralenti

Des châteaux gonflables vides et des vélos qui trouvent difficilement preneurs. Pour la base de loisir du Neyrial d'Yssingeaux, ce mois d'août s'annonce particulièrement morose. En cause, des habitués qui ne sont pas au rendez-vous. "C'est très compliqué, on a déjà perdu énormément de chiffre d'affaire avec cette saison qui a commencé très tard. On se rattrape avec la clientèle locale mais elle n'est présente qu'a 50% de sa fréquentation habituelle", se désole Jean Paul Roche, responsable du site.

Si quelques touristes venus de régions lointaines garnissent en partie le gîte de l'établissement, ce dernier ne bénéficie pas vraiment d'un éventuel effet de tourisme franco-français lié au Covid. La base a même perdu ses rares vacanciers étrangers, "un couple de belge qui n'ont pas pu venir car ils se seraient retrouvés en quatorzaine à leur retour".

Innover pour attirer une nouvelle clientèle

L'annulation de nombreuses colonies de vacances et voyages scolaires avait déjà fait perdre 70% de sa clientèle à Jean Paul Roche. Alors le gérant mise sur l'innovation pour attirer un public plus jeune, " Nous misons sur des innovations comme le cyclodebout pour proposer des balades dans l'arrière pays. Le produit est nouveau mais il attire déjà".

Si le base ne fait pas le plein, certains irréductibles sont malgré tout présent. "Les restaurateurs, les parcs de loisirs sont dans la difficulté. À nous de faire preuve de solidarité et de partir en vacances en France", appuie Yves, venu spécialement de Lyon pour "soutenir le tourisme local".

Une solidarité sur laquelle compte la base de loisir, qui espère aussi un été indien ensoleillé pour sauver sa saison.