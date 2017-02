Le nouvel album du rémois Yuksek sort ce vendredi... sur terre !

Le Dj rémois Pierre-Alexandre Busson, dit Yuksek, sort ce vendredi 24 février son nouvel album "Nous horizon". Un troisième album après deux ans de travail, essentiellement dans son studio à Reims. Et qui a voyagé dans l'espace... avant de sortir sur terre.

Le nouvel album de Yuksek a fait le tour de la Terre en quelque sorte, puisque l'astronaute français Thomas Pesquet l'a reçu avant tout le monde ou presque, au mois de novembre, avant de partir dans l'espace. Dans le clip vidéo du morceau, on voit d'un coté l'astronaute français flotter seul, à bord de la station spatiale internationale, et puis de l'autre, Pierre-Alexandre Busson seul dans son studio. Parallèle entre son monde et celui de Thomas Pesquet : "Avec des instruments qui sont majoritairement des synthétiseurs modulaires avec des gros boutons, des espèces de gros panneaux, qui de loin ressemblent vaguement à des appareils qu'on peut trouver dans une station spatiale", explique dans un sourire Pierre-Alexandre Busson.

Music makes the world go round. Thanks @yuksek for working on this video with me! #songs4space https://t.co/3lD92SKt9N — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 3, 2017

"Je suis pas musicien, j'ai aucun talent créatif, mais quand j'écoute les gens qui ont du talent je trouve que ça ouvre énormément de portes... c'est pour ça que j'ai fait la collaboration avec Yuksek et j'essaierai de le faire encore un peu plus avant la fin de ma mission", explique Thomas Pesquet joint à bord de la station spatiale internationale grâce à nos confrères de France info.

Un buzz avec "Live alone" mais un album bel et bien collectif

A la fin du clip vidéo de "Live alone", on voit Pierre-Alexandre Busson la tête vers le ciel, perché sur le toit du théâtre de la Comédie à Reims. Un "clin d'oeil" à un lieu qui lui tient particulièrement à coeur à Reims. Une façon peut-être aussi de redescendre sur terre après deux ans de travail sur ce troisième album. Un album qu'il est justement loin d'avoir fait tout seul. "J'ai pas mal d'invités et qui sont vraiment des gens avec qui j'ai travaillé au studio, donc même si ce sont des gens qui ne font que chanter sur les morceaux on a enregistré en studio... il y a aussi des musiciens... ", souligne Pierre-Alexandre Busson. Yuksek qui sera en concert le 12 avril à la Cigale à Paris.

Des projets pour le cinéma

Yuksek a prêté sa musique ces dernières années à la publicité et au cinéma ("La guerre est déclarée" de Valérie Donzelli entre autres). Et il ne cache pas son envie de composer encore pour le cinéma. "J'ai fait trois musiques de long métrages et là je viens de faire la bande son d'un court métrage qui est en sélection à Cannes... en fait c'est ce qui m'excite le plus ces dernières années, c'est le cinéma", souligne Pierre-Alexandre Busson. Qui a un projet pour un long-métrage dès cet été.