Yullbe, la nouvelle attraction immersive en réalité virtuelle d'Europapark

Europapark vient de lever le rideau ce jeudi 17 septembre sur sa toute nouvelle pépite. Pas de grand-huit mais Yullbe, une attraction de réalité virtuelle consacrée à l'univers aquatique de Rolantica. Casque sur la tête et capteurs au bout des doigts, France Bleu Alsace a testé pour vous cette expérience très immersive.

Réalité virtuelle

Au cœur de cette nouvelle attraction, la réalité virtuelle. Équipé d'un casque, d'un sac à dos et de capteurs pour les mains et les chevilles, le visiteur prend la peau d'un avatar, une sorte d’astronaute futuriste.

"Cela va permettre de vous donner l'image du jeu dans le casque", décrit Anthony, l'un des dix employés en charge de l'attraction. Dans ce casque intégral, un écran vous immerge dans un monde à 360 degrés. Les capteurs permettent de suivre les mouvements de vos bras et de vos jambes, et de les retranscrire de manière virtuelle. "On fait la calibration des capteurs, si on le fait pas, il vous manquera un membre dans le jeu", poursuit Anthony.

C'est au moment où le casque se cale sur votre tête que tout bascule. Vous et vos trois partenaires, également équipés, deviennent des personnages virtuels à vos yeux. Une ambiance sonore vient approfondir cette immersion. L'attraction peut commencer.

Un univers de tous les possibles

Pendant une trentaine de minutes vous évoluez dans un monde fantastique. Les 200 mètres carrés du bâtiment deviennent une immensité. Une sensation de vertige peut même vous prendre en regardant vos pieds. Vos faits et gestes ont maintenant une conséquence dans un univers graphique aux textures très réalistes. Les paysages s’enchaînent, de sinueuses grottes à des passerelles à flanc de falaise en passant par d'immenses cascades. L'objectif final d'affronter et de battre "le redoutable dieu Loki et serpent de mer Svalgur."

Equipés d'un casque intégral et de capteurs, les visiteurs sont plongés en pleine réalité virtuelle. © Radio France - Julien Penot

Avec cette attraction, Europapark mise sur un tout nouveau genre de divertissement. "On ne veut pas que ça soit un jeu, on est sur de l'expérience et les gens vivent quelque chose ensemble, des émotions", décrit Matis Gullon, le chef de projet de Yullbe.

Le parc d'attraction allemand a investi quatre millions d'euros dans Yullbe. Au total, 70 salariés d'entreprises d'audiovisuelles, comme MackNext et VR Coaster, ont travaillé sur le projet. Après ce scénario autour de Rulantica, l'attraction proposera un autre univers : Traumatica à partir du 2 octobre prochain. L'expérience coûte 29 euros et est réservée à un public âgé de plus de 14 ans et mesurant plus de 1m40.