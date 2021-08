Yves : après sa fermeture contrainte, le parc médiéval des Légendes d'Autrefois est de retour

La troupe des Légendes d'Autrefois, qui propose des spectacles de chevalerie et un parc médiéval, est de retour cette semaine. Le site avait dû fermer ses portes à l'annonce de la mise en place du pass sanitaire. Si le public est de retour, l'association accuse une grosse perte de chiffre d'affaires.

Les Légendes d'Autrefois, c'est un projet itinérant qui s'installe de région en région. Basé sur l'histoire locale, un spectacle est créé autour de faits réels de l'histoire de France. Cet été, c'est en Charente-Maritime, à Yves, que se sont installés les 35 membres de la troupe.

Problème : après la mise en place du pass sanitaire, le site a dû fermer pendant 10 jours, du 7 au 18 août. Cette semaine, chevaliers et saltimbanques étaient de retour, pour le plus grand bonheur des chevaliers en herbe.

Lorraine Greef est la directrice communication et commerciale du projet. Le retour des spectateurs, elle le vit comme un soulagement. Mais l'association accuse une grosse perte de chiffre d'affaires :

Suite au pass sanitaire et aussi à la météo peu clémente, on a perdu un peu plus de 50% de notre fréquentation. On a fermé dix jours pour mettre en place un dispositif pour permettre à nos spectateurs de pouvoir venir : maintenant on a un infirmier sur place, qui fait des tests antigéniques