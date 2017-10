Yves Coppens : "j'aimerais que d'autres yeux que les nôtres puissent voir Lascaux"

Le célèbre palétontologue Yves Coppens, président du conseil scientifique chargé de la protection de la grotte de Lascaux, dresse le bilan de ses sept ans de mandat. Lascaux est aujourd'hui sauvée mais son ouverture au public, n'est pas à l'ordre du jour.

Menacée dans les années 2000 par des champignons, la grotte de Lascaux est aujourd'hui sauvée. Le résultat de sept longues années de travaux de surveillance et de protection menés par les scientifiques qui se sont rendus à son chevet. Le conseil scientifique mis en place en 2010, par le ministre de la culture de l'époque, Frédéric Mitterrand, y est pour beaucoup. Il dresse en ce moment à Paris, à l'Unesco, le bilan de sept années de travail, sous la présidence du paléontologue Yves Coppens.

"Lascaux est une diva" - Yves Coppens

"La grotte est toujours très fragile car elle est vivante, mais nous avons réussi une stabilisation. C'est une diva pour laquelle il faut rester vigilant, mais pendant sept ans elle n'a pas fait de crise de colère ou de jalousie," explique Yves Coppens. Pour autant, les attaques de champignons ne sont pas derrière elles. "C'est petites taches noires n'ont pas complètement disparu. Elles apparaissent encore un peu mais parfois elles disparaissent et il faut savoir pourquoi afin de les traiter," ajoute le père de Lucy.

"La grotte s'installe dans une quiétude mais il faut rester vigilant" - Yves Coppens

Depuis 2013, des taches d'humidité se répandent en effet dans la cavité. De petits excroissances, minérales et organiques sont aussi apparues sur les fissures de la roche. Depuis 2008, les produits chimiques ont été bannis. L'enlèvement se fait à la main, par grattage. "Nous revenons à un régime climatique naturel, sans assistance artificielle," a confié Muriel Mauriac, la conservatrice de la grotte mardi lors du colloque à l'Unesco. "Petit à petit, nous avons arrêté les machines qui pompaient le gaz carbonique. La grotte a été pratiquement fermée. Elle n'est accessible que 10 jours par an pour les scientifiques. Le fait de fermer a permis de stabiliser les écosystèmes et de remettre la grotte dans des conditions naturelles. Elle s'installe dans une certaine quiétude mais il faut rester attentif," détaille Yves Coppens.

"Une meilleure sanctuarisation me serait agréable" - Yves Coppens

Lors de l'inauguration du nouveau centre d'art pariétal à Montignac, le paléontologue avait émis l'idée d'ouvrir la grotte à des petits groupes de personnes. "Cette idée n'est plus à l'ordre du jour. Elle est maintenant dans les mains du ministère de la culture. Je ne veux pas une réouverture complète, ça reviendrait à condamner la grotte. Je veux seulement que d'autres yeux voient ce que nous nous voyons." Pendant sept ans, le conseil scientifique s'est aussi penché sur l’écosystème extérieur de la grotte. "Une meilleure sanctuarisation de la grotte me serait agréable. Imaginez qu'on atteint Lascaux en descendant de cinq à six mètres."

"Je suis heureux de laisser une grotte présentable" - Yves Coppens

Après sept ans de bons et loyaux services, Yves Coppens va "rendre son tablier". Le conseil scientifique va prendre une autre forme, il sera moins important. "Je suis heureux de partir en laissant une grotte présentable par rapport aux risques qui se présentaient il y a sept ans," conclut le professeur.

