Yves Hirschfeld, ce créateur rochelais "champion du monde" des jeux de société

Yves Hirschfeld, et le tambourin qui permet de faire découvrir des énigmes dans Mysterium kids, son dernier jeu de société, primé par le plus prestigieux des prix, le "Spiel des Jahres"

C'est le prix dont rêve tout créateur de jeux de société, et cette année, c'est un Rochelais qui a soulevé le trophée ! Le "Spiel des Jahres" 2023, dans la catégorie des jeux pour enfants, a été remis en juillet à Yves Hirschfeld et son co-auteur Antonin Boccara, pour leur jeu coopératif "Mysterium Kids", édité par la société de Poitiers Libellud , en partenariat avec Space cow. Dernière création pour Yves Hirschfeld, Parisien installé depuis huit ans à Nieul-sur-Mer près de La Rochelle, et qui à bientôt 70 ans compte déjà une trentaine de jeux édités, dont plusieurs succès.

Bienvenue chez le capitaine Bouh, gentil fantôme de pirate qui veut vous offrir le trésor caché dans son manoir hanté. Mais les fantômes ça ne parle pas, rappelle Yves Hirschfeld. Pour reconnaître l'image qui cache le trésor, le capitaine n'a donc qu'un petit tambourin : "il faut reproduire le bruit d'un combat d'épée, ce qui peut se révéler très proche du bruit d'une autre image, comme cette machine à laver qui tourne." Autre intérêt de ce jeu : il est coopératif, tout le monde doit s'associer pour trouver la solution. "J'aime bien apporter des valeurs positives dans mes jeux."

"On est champion du monde !"

"On était vautré par terre, au milieu de pions et de boîtes". C'est avec son ami Antonin Boccara qu'Yves Hirschfeld a développé son jeu à succès, Mysterium kids. Lui est un pur créatif, et il aime avoir un alter ego pour canaliser son imagination. © Radio France - Julien Fleury

Une idée développée - comme souvent avec Yves Hirschfeld - avec un ami, venu séjourner chez lui près de La Rochelle, en l'occurrence Antonin Boccara : "on était vautré par terre, dans mon bureau, au milieu de pions et de boîtes éparpillées. Et à un moment, Antonin me dit qu'il pensait à faire un jeu avec le son. Il y avait une boîte qui trainait, et on a commencé à gratter." Quelques heures plus tard, le jeu est là. Travailler en équipe, Yves Hirschfeld adore, lui qui déborde d'idées mais a besoin d'un alter ego pour le canaliser. "Je suis nul en math, c'est pratique d'avoir quelqu'un à mes côtés qui teste les règles !"

Mais pour en arriver à la version commercialisable, il faudra encore plus d'un an de développement. Pour créer l'univers visuel, tester le jeu auprès des enfants : "le jeu c'est très rigolo ou passionnant, mais pour être rigolo et passionnant, il faut vraiment beaucoup bosser." C'est toute une équipe qui se met en place autour du projet : illustrateur, développeuse, et bien sûr les éditeurs eux-mêmes qui ont trouvé le titre, déclinaison pour enfant d'un jeu à succès pour adultes, ce qui va aussi faciliter les ventes.

Un travail récompensé, et de la meilleure manière. Le Spiel 2023, décroché à Berlin en juillet, c'est tout simplement le prix le plus prestigieux au monde. "On est champion du monde" fanfaronne Yves Hirschfeld, qui avoue ne pas mesurer toutes les conséquences. "Pour le jeu c'est vachement bien" reconnaît-il. L'assurance de dizaines de milliers de boites vendues. "Après, tant mieux si ça se vend, car dans mon salon, je voulais m'installer un terrain de tennis..." La réalité est moins glorieuse : chaque boîte vendue devrait rapporter moins d'un euro à chaque auteur.

"Je me promène et j'ai 36 jeux qui me traversent l'esprit"

Dans cette armoire installée dans son bureau, les nombreux cahiers qu'Yves Hirschfeld noircit, à la recherche de règles pour ses jeux de société. © Radio France - Julien Fleury

C'est presque une malédiction : des idées de jeux, Yves Hirschfeld en a pratiquement tous les jours. "Il y a la promenade avec ma chienne qui est mon premier bureau, je me promène et j'ai 36 jeux qui me traversent l'esprit. Un autre bureau essentiel pour beaucoup d'auteurs, ce sont les toilettes. Et puis un dernier bureau, qui est beaucoup plus pénible : c'est mon vrai bureau." C'est là que le créateur teste la faisabilité de ses idées, et "souvent je fonce dans le mur". Yves Hirschfeld se compare aux musiciens : au lieu des notes, lui utilise des pions, des cartes, des cases.

Et quand un jeu est prêt ? "On emmerde sa femme, on lui dit : j'ai une idée ! Et elle répond : encore ! Tu ne vas pas me lâcher cinq minutes ?" Vient ensuite le test auprès des amis, et des amis d'amis. "Le jeu de rêve, c'est un jeu ou tout le monde peut jouer rapidement, rigoler ou se passionner." Reste à convaincre un éditeur. Son premier jeu, Yves Hirschfeld l'a commercialisé à l'âge de 24 ans. 45 ans plus tard, il compte une trentaine de jeux à son palmarès , et quelques beaux succès comme la série des "Taggle" ou "I'm a Banana".

Partager des histoires

Sur une commode, un diplôme prestigieux : le Spiel des Jahres, Graal des créateurs de jeux de société. Le succès fait plaisir à Yves Hirschfeld, mais son moteur c'est le besoin de raconter des histoires - lui qui est également passionné d'écriture. © Radio France - Julien Fleury

De quoi rapporter à leur auteur 1.000 à 2.000 euros mensuels en droits d'auteur. "La seule chose qui rapporte vraiment à un auteur, c'est le best-seller, celui qui se vend à 100.000 voire un million d'exemplaires. Mais ça arrive une fois tous les dix ans !" Là n'est pas vraiment l'essentiel pour Yves Hirschfeld, également passionné d'écriture : "il y a cette idée d'écrire des histoires, sauf que là, ce ne sont pas des romans, mais des histoires que les joueurs créent avec moi." Yves Hirschfeld qui dans sa vie a été tour à tour comédien, metteur en scène, réalisateur pour la télévision et la publicité. Et qui s'amuse de cette notoriété acquise dans le monde des jeux de société : "j'étais au festival du jeu de Parthenay et les gens se pressaient pour prendre des cafés avec moi. C'est dingue !"

