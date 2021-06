Yves Jamait de retour sur scène : "Je ressens une fébrilité que je n'ai pas habituellement"

"Parenthèses 2", le voilà le nouvel album d'Yves Jamait. Il sort ce vendredi, il est composé de treize titres réarrangés. Ils sont tous issus du spectacle dont le tournée a été annulée en raison du Covid-19 en septembre dernier.

"On a été obligés d'arrêter, comme tout le monde, et on s'est dit, pourquoi pas enregistrer ces chansons, parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir le refaire ce spectacle, on s'est dit laissons une trace !"

Et au moment de revenir sur scène pour la première fois depuis neuf mois, l'artiste pourtant aguerri concède une petite incertitude : "Je ne sais pas. J'ai une fébrilité que je n'ai pas habituellement, l'endroit où je me sens le mieux au monde c'est sur scène, normalement j'y vais en courant, j'aime ça, mais là il y a une petite fébrilité."

Le temps commençait à devenir long

Confiné comme tout le monde, l'artiste dijonnais a pu s'occuper grâce à cet enregistrement, mais il a trouvé le temps long, aussi. "Cette période je l'ai vécue assez mal, peu de gens à part les responsables des GAFA et du CAC 40 en ont tiré profit, donc, j'ai fait comme tout le monde, je me suis occupé, et franchement ça commençait ces derniers mois à devenir un peu long."

Cette nouvelle tournée, elle démarre le 12 juin à Talant, à l’Écrin, une salle toute récente qu'il ne connaît pas. "C'est parti pour 85 dates, j'espère qu'on aura pas à nouveau à se reconfiner, à fermer les salles. Je suis un peu dans l'expectative."

Ces "petites" salles région, elles lui tiennent à cœur, autant que les Zéniths et l'Olympia à Paris. "Si je ne jouais qu'à l'Olympia, je ne travaillerais pas souvent ! J'ai la chance depuis le début de pouvoir faire ce 'cross-over'. Quand j'ai fêté mes dix ans de carrière à Dijon, j'ai joué à la bibliothèque municipale devant 75 personnes,et deux jours plus tard au Zénith. D'ailleurs cette tournée elle est créée pour me rendre accessible à des salles plus modestes."

Vers un nouvel album en 2022

Entre-temps, Yves Jamait poursuit son travail sur son prochain album de chansons originales. "Je suis en train de les préparer, tout est décalé à cause de l'épidémie. Normalement, c'est prévu pour l'automne 2022. Elle seront totalement déconnectées de ce qu'on vit en ce moment, comme je le dis sur mes réseaux sociaux, je ne veux pas parler de l'actualité, elle ne m'inspire pas du tout, ça va plutôt être un travail introverti."