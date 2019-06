Yves Mion fabrique des guitares à Coulanges-La-Vineuse : "un métier artisanal, précis et minutieux"

Cet artisan icaunais fabrique et répare des guitares électriques, des guitares acoustiques et des basses. Un travail de précision. Et de passion.

Coulanges-la-Vineuse, France

Lorsqu'il vous accueille dans son atelier, en plein cœur de Coulanges La Vineuse, Yves Mion arbore un large sourire. C'est le sourire des gens passionnés. Cet autodidacte a appris a fabriquer des guitares tout seul, à l'adolescence. "Vers 15 ans, un groupe s'est monté à Chichery, où j'habitais avant. Ils n'avaient pas de bassiste et m'ont demandé de jouer. Comme je n'avais pas les moyens de me payer une basse, je me la suis fabriquée. A l'époque, on n'avait pas internet donc c'était quand même beaucoup moins facile d'avoir les renseignements. Alors j'ai lu dans des magazines, j'ai pris des mesures sur d'autres instruments et j'ai fait ma basse. De fil en aiguille j'ai fait d'autres instruments. Ça a commencé comme ça", se souvient-il.

Yves Mion met environ cent heures pour réaliser un instrument. © Radio France - Delphine Martin

Après avoir travaillé pour les guitares Vigier en région parisienne, il est revenu dans l'Yonne pour y monter son atelier. Ses clients sont des musiciens professionnels ou amateurs de l'Yonne, de toute la France et même de l'étranger.

De l'acajou pour jouer du blues, de l'érable pour jouer du métal

Le luthier vend une guitare par mois en moyenne et effectue aussi beaucoup de réparations. Il fabrique ses instruments avec du bois qu'il produit en partie lui-même. Le bois, c'est l'ingrédient principal pour faire une bonne guitare : "Si on a une commande, il faut savoir quel genre de musique fait le client, pour avoir le bois qui va apporter la bonne couleur musicale. Par exemple un érable, qui est un bois très dense, va sonner plus aiguë qu'un acajou ou un noyer qui a une fibre plus large. S'il fait du blues, on va lui conseiller des bois plus tendres, acajou ou palissandre. S'il fait du métal, on va aller vers l'érable ou le charme", explique l'artisan. En tout cas avant de faire une guitare, le bois doit être séché pendant 4 à 7 ans au moins.

Une centaine d'heures de travail par guitare

Yves Mion met une centaine d'heures à fabriquer une guitare. Un travail de précision souvent personnalisé. C'est sa manière d'exister face aux grands groupes qui produisent à la chaîne. "Je suis allé visiter l'usine Taylor, ils mettent sept minutes vingt pour faire une guitare. Donc les gens n'y touchent presque pas. Tout est numérisé. C'est beau à regarder mais on est vraiment dans l'industrialisation et la qualité sonore s'en ressent".

Le luthier est installé à Coulanges la Vineuse depuis 2010. © Radio France - Delphine Martin

Même s'il a introduit un outil numérique dans son atelier "pour éviter certaine tâches répétitives", Yves Mion voit avant tout son métier comme un art : "C'est vraiment un métier artisanal, précis et minutieux. Il faut s'y connaître en bois, savoir les choisir, les sélectionner. Il faut connaitre le vernissage, maîtriser le ponçage et la finition qui sont des étapes difficiles. Il faut aussi connaître l'électronique. C'est compliqué car il faut que l'instrument soit beau et sonne juste", ajoute le luthier.

Prix minimum : 1750 euros

Mais Yves Mion le reconnait dans un sourire : ce n'est pas facile de vivre de cette passion. Il ne faut pas compter ses heures et être prêt à compter ses sous. "S'il fallait que je facture vraiment toutes les heures passées sur les instruments et l'achat des matériaux, il faudrait que je facture une guitare à 6 000 euros", explique le professionnel. Les guitares les moins chères sont facturées à 1750 euros, mais ça peut monter bien plus haut en fonction des modèles, des matériaux et des demandes spécifiques.

Pour se faire connaitre, il se déplace dans une dizaine de salons ou de festivals tous les ans. Il sera notamment au Catalpa festival à Auxerre du 28 au 30 juin.

© Radio France - Delphine Martin