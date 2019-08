Yzeures'n'Rock, le festival qui fait venir Orelsan au fin fond de la Touraine

Grace à la mobilisation de 250 bénévoles, des grands noms de la musique vont se produire de vendredi à dimanche à Yzeures-sur-Creuse, un village de moins de 1 500 habitants qui accueille pour la 14ème fois le festival Yzeures'n'Rock, avec notamment Orelsan et Skip The Use.