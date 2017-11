Zabou Breitman cherche une grange en Dordogne pour les répétitions de ses spectacles

La comédienne et réalisatrice Zabou Breitman cherche un lieu de répétition en Dordogne pour ses futurs spectacles. Invitée de France Bleu Périgord ce lundi matin, elle a lancé un appel pour trouver une grange ou un corps de ferme en Périgord.

Tout est parti d'une discussion sur le compte instagram de Zabou Breitman. La comédienne et réalisatrice faisait part de son envie de trouver un endroit " au vert" pour organiser les répétitions de ses futurs spectacles. France Bleu Périgord lui a donc proposé de venir en Dordogne où les grandes bâtisses ne manquent pas. Invitée ce matin de France Bleu Périgord, elle a confié à Julien Pelé son envie de trouver un lieu en Dordogne " il s'agit d'un lieu de résidence pour répéter, pour éviter que quand je fabrique un spectacle, je ne sois pas en train de errer comme une pauvresse pour réclamer une salle ou un machin, c'est vraiment compliqué".

Recherche grange ou corps de ferme au calme dans la campagne périgourdine

Pour la réalisatrice, le choix de la Dordogne est une évidence " la Dordogne c'est un endroit suffisamment vaste où on trouve pas mal de granges et de corps de ferme avec de grands bâtiments en pierres qui correspondent aux dimensions d'une salle de répétition de théâtre". L'argument économique a également joué " les locations sont extrêmement chères autour de Paris et je me suis dit pourquoi ne pas aller en Périgord".

Zabou Breitman est venue plusieurs fois en Dordogne et notamment au festival du film de Sarlat

La comédienne se souvient de ses quelques passages en Dordogne " je m'y suis promenée deux ou trois fois, c'est un endroit où il est possible d'avoir du calme, de la nature, d'être en vase clos dans des lieux très beaux". Zabou Breitman est notamment venue au festival du film de Sarlat. En 2001, elle y avait reçu deux prix pour son film " Se souvenir des belles choses " avec Isabelle Carré et Bernard Campan.

Zabou Breitman recherche donc une grange ou un corps de ferme à louer à la campagne, sans trop de travaux. Vous pouvez lui envoyer vos propositions sur son compte instagram : zaboubreitman.