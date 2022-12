Zazie, Benjamin Biolay, Ibrahim Maalouf... Les premiers noms dévoilés au festival Les Grandes Marées

Les festivals manchois dévoilent peu à peu la programmation de leur édition 2023. Après Les Papillons de Nuit début décembre, c'est au tour des Grandes Marées de dévoiler les premiers artistes. Zazie, Benjamin Biolay ou encore Ibrahim Maalouf monteront sur la scène de Jullouville entre le 24 et le 30 juillet prochains. La billetterie est déjà ouverte.

Le festival commencera fort avec, en premier concert le lundi 24 juillet, le trompettiste Ibrahim Maalouf. Il partagera avec le public son 16e album "Capacity to Love". Le lendemain, Zazie montera sur scène, portée par son single "Let it shine".

Une belle programmation attendue également le week-end. Au programme le vendredi, la jeune chanteuse Pomme, avec son album "Consolation". Deux noms du samedi sont déjà connus : Benjamin Biolay et l'explosif Julien Granel qui fera certainement danser le public. Enfin, pour clôturer le festival, le groupe britannique Franz Ferdinand sera sur scène.