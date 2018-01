C'est tout ce week-end à la Halle aux Fêtes de Wintzenheim : le salon du bien-être et de la voyance. Une trentaine d'exposants attendent votre visite . Ils vous donnent des conseils pour aborder l'année 2018 avec la zen attitude.

Vous pourrez croiser dans les allées : un relaxologue, un artiste peintre tendance feng shui, une praticienne en bien-être. C'est organisé par Ying Yang Evèvement Group.

Avec mes bols chantants, on absorbe les sons et les vibrations dans nos cellules jusqu'au cœur des os, pour la santé et l'énergie," Nathalie exposante du salon