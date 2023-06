Zic Ethic, le site créé à Laval pour acheter des instruments de musique d'occasion ou reconditionnés

En l'honneur de la Fête de la musique 2023, coup de projecteur ce mercredi 21 juin sur une entreprise lavalloise qui va plaire aux musiciens mayennais et de tout le pays. Christophe d'Hambers et Antoine de Kerautem ont créé à Laval le site de vente en ligne d'instruments de musique d'occasion et reconditionnés Zik Ethic.

France Bleu Mayenne : Ce genre de site est complètement unique en France, n'est-ce pas ?

Antoine de Kerautem : Effectivement, ça n'existe pas ailleurs. L'objectif de Zik Ethic, c'est de rapprocher les musiciens des réparateurs, en digitalisant ces artisans français, nous en avons une soixantaine partout en France, pour que les musiciens puissent accéder facilement à tout un panel d'instruments de musique déjà reconditionnés et que ce soit simple d'acheter de la seconde main.

Est-ce que passer par Zik Ethic coûte moins cher que le circuit traditionnel, en magasin ?

C'est moins cher que les instruments de musique neufs. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les instruments de musique ont tendance à coûter de plus en plus cher, à cause de l'inflation et du prix des ressources primaires pour les fabriquer. Donc, de plus en plus de musiciens ont besoin de se tourner vers la seconde main, sauf que l'offre est éparpillée partout en France dans les ateliers de réparation. Ce n'est pas simple de s'y retrouver, donc acheter sur Zik Ethic, ça permet d'acheter simplement un instrument de seconde main qui arrive chez soi.

Par exemple, si on veut commander un violon, on regarde ce que vous proposez ensuite, ensuite l'instrument est reconditionné et livré chez moi, c'est ça ?

Quand vous allez sur notre site zikethic.fr , vous avez le choix entre soit, choisir un instrument qui a déjà été reconditionné par un professionnel ou alors vous achetez un instrument à un autre musicien et vous pouvez choisir de faire passer l'instrument entre les mains d'un des réparateurs partenaires.

Combien d'instruments proposez-vous dans votre catalogue ?

Environ 350. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grande partie des instruments qui ne sont pas forcément en ligne parce qu'ils sont encore à réparer. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse faire l'intermédiaire selon les besoins des musiciens qui cherchent des instruments d'occasion.

