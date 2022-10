Zinedine Zidane donne la dictée dans son ancien collège à Marseille

Imaginez, vous êtes en classe de sixième au collège Henri-Barnier, dans les quartiers nord de Marseille, et ce mardi matin, vous voyez débarquer Soprano et Zinedine Zidane pour vous faire la dictée. Ce n'était pas un rêve. Zizou est depuis plus de vingt ans le parrain de l'association ELA , qui lutte contre les leucodystrophies, maladies génétiques et dégénératives qui touchent le système nerveux .

La veille, l'enfant de la Castellane remettait le Ballon d'Or à Karim Benzema . Après la soirée de prestige, l'artiste est retourné dans son collège d'enfance pour la bonne cause.