Cette semaine, vous ne pourrez pas échapper aux bibliothèques de Côte-d'Or qui organisent une soirée jeux vidéo et un spectacle de théâtre. Toutes les infos sont ici !

Tuer du zombie

Ce vendredi 19 janvier, la bibliothèque Mansart de Dijon organise une soirée de jeux) plateau et vidéo autour de l'univers zombie. Objectif simple : débarrasser la planète de ces morts-vivants.

Soirée zombie © Getty

Infos pratiques :

Gratuit

Dès 18h30

A partir de 15 ans

Spectacle à la médiathèque de Précy-sous-Thil

Vos livres prennent-ils la poussière ? © Getty

Ce samedi 20 janvier, la compagnie Les Chercheurs d'Air s'installent à la médiathèque de Précy-sous-Thil avec leur spectacle déjanté. Georges et Yveline sont conférenciers et viennent nous prouver qu'on peut vivre sans livre. L'occasion de se poser les bonnes questions quant à la place du livre dans notre monde ultra connecté. C'est drôle et c'est à voir en famille.

Infos pratiques :

Spectacle "Arrêter de lire, c'est possible" par la compagnie Les Chercheurs d'Air

20h30 à la médiathèque de Précy-sous-Thil

Gratuit

Expo Jacques Chapiro à La Chartreuse

Le modèle à la Ruche, 1929 Huile sur toile, Jacques Chapiro

Jusqu'au 28 janvier, le centre hospitalier La Chartreuse de Dijon organise une exposition sur Jacques Chapiro, un peintre du XXe siècle. Dans un style proche de celui de Van Gogh, il raconte sa vie à La Ruche, une sorte de grande maison du bonheur des artistes dans le quartier de Montparnasse à Paris. Il a peint son quotidien là bas mais aussi des portraits de ses colocataires artistes.

"La ruche" vue par Jacques Chapiro

Infos pratiques :

Tous les mardis, mercredis, samedis, dimanches de 13h30 à 17h00

Gratuit

Visite guidée tous les samedis à 15h