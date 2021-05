Après plusieurs mois de fermeture imposée par les restrictions sanitaires, la nouvelle présidente du zoo d'Amnéville Albane Pillaire donne rendez-vous le 19 mai aux visiteurs avec des nouveautés et des surprises.

Zoo d'Amnéville : "on est prêt et très impatient"

A la tête du zoo d'Amnéville privé de ses visiteurs par les restrictions sanitaires, Albane Pillaire, qui n'a pris ses fonctions qu'il y a un mois à peine voit déjà la perspective d'accueillir à nouveau du public. L'emblématique parc animalier mosellan donne rendez-vous le 19 mai pour sa réouverture et sa nouvelle présidente l'assure sur France Bleu Lorraine : "on est prêts et très impatients."

Une quinzaine de naissance durant la fermeture

Sans aucune personne pour déambuler dans ses allées, la vie du zoo ne s'est pas arrêtée pour autant car ses 2300 animaux ont besoin en permanence d'être "accompagnés, soignés et surveillés," sans compter la quinzaine de naissances de ces derniers mois. Et le parc de 18 hectares nécessite de l'entretien : "on gère du vivant" confie fièrement sa dirigeante.

Nouveau spectacle

Le public aura droit aussi à des nouveautés, tel qu'un nouveau parcours de visite. "Vous pourrez accédez, via la passerelle des girafes, à leur nourrissage à leur hauteur, ou encore pénétrer dans une volière pour approcher de près des perruches souris." En revanche, Albane Pillaire ne veut rien dévoiler du spectacle concocté dans la salle anciennement occupée par Tiger World. "Un spectacle sans animaux mais de quoi en prendre plein les yeux" se contente de dire la présidente. Réalité virtuelle ? Spectacle d'hologrammes ? Impossible de lui faire avouer le moindre indice...

Albane Pillaire souhaite en tout cas imprimer sa marque sur les orientations du zoo d'Amnéville. Son maître mot : pédagogie, où "comment utiliser l'aspect ludique et l’émerveillement des enfants et de leurs parents pour leur délivrer des messages sur les enjeux climatiques et les enjeux des territoires dans lesquels sont habituellement introduits ses animaux la."