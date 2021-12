VIDÉO - Zoo de Beauval : les visiteurs admirent pour la première fois les jumelles pandas

Les jumelles pandas du ZooParc de Beauval, Huanlili et Yuandudu, montrent pour la première fois le bout de leur museau. Les visiteurs sont venus nombreux ce samedi pour les admirer.

Les jumelles pandas Yuandudu et Huanlili, sont visibles du public pour la première fois depuis leur naissance au Zoo de Beauval.

Elles sont les stars du jour au ZooParc de Beauval. Les jumelles pandas, Huanlili et Yuandudu, nées au mois d'août, sont enfin visibles par le public. Les visiteurs peuvent admirer les petites boules de poils derrière une grande baie vitrée. Des bébés pandas en bonne santé, qui pour le moment passent le plus clair de leur temps à.... faire la sieste ! Car les jumelles dorment 20 heures par jour, et quand elles ne dorment pas, elles mangent.

"C'est une fierté de voir le public au rendez-vous", explique le vétérinaire du zoo de Beauval, qui s'occupe de ces bébés pandas. Cette rencontre avec les visiteurs, c'est le résultat de longs mois de travail pour l'équipe vétérinaire, qui a passé jours et nuits à s'occuper des pandas.

C'est la panda mania !

Mais les visiteurs n'auraient raté ça pour rien au monde, certains ont même fait des heures de routes pour apercevoir les pandas. Maques panda, casquettes panda, écharpes panda, dans le public c'est la panda mania ce samedi. Les fans avaient réservé cette journée pour se rendre au Zoo de Beauval.

La "team panda" a fait le chemin depuis Bordeaux pour venir admirer Yuandudu et Huanlili au Zoo de Beauval ce samedi © Radio France - Julien Frenoy

Cette passionnée de pandas est venue de Montpellier spécialement pour voir les jumelles ce samedi, elle suit toute l'actualité des pandas de Beauval. © Radio France - Julien Frenoy