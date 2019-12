ZooParc de Beauval : une fréquentation record avec 1,6 million de visiteurs en 2019 !

C'est une nouvelle fois une fréquentation record pour le ZooParc de Beauval ! En 2019, 1 600 000 personnes ont pu admirer les guépards, les lions, les diables de Tasmanie et bien évidemment les pandas. Et le zoo prépare encore plusieurs nouveautés en 2020.

Saint Aignan, France

Le ZooParc de Beauval n'en finit plus de battre des records de fréquentation. Après une hausse de 7% du nombre de visiteurs en 2018, le parc continue sur sa lancée en 2019 avec 50 000 visiteurs supplémentaires, soit une hausse de 3%. Au total, cette année, 1,6 million de personnes se sont promenées dans les allées du ZooParc de Beauval, pour admirer les animaux tels que les lions, les oiseaux et bien sûr les pandas.

Encore des nouveautés prévues en 2020

Le chiffre d'affaire en 2019 devrait s'élever à 70 millions d'euros, selon la direction du zoo. Mais les investissements ont aussi été nombreux. 8 millions d'euros pour la télécabine, ouverte cette année et qui permet de relier plus rapidement un point du ZooParc à un autre et de profiter d'une vue "aérienne". Une année 2019 riche en nouveauté avec également l'arrivée des Diables de Tasmanie.

Et l'année 2020 ne sera pas en reste du côté des nouveautés, avec l'ouverture prévue en février du Dôme équatorial. Il abritera une multitude d’espèces tropicales : lamantins des Caraïbes, hippopotames pygmées, dragons de Komodo... Un investissement de 40 millions d'euros. Cela permettra de fêter en beauté les 40 ans du ZooParc de Beauval. Environ 60 emplois sont créés avec l'ouverture de cet équipement supplémentaire. Au total, il y a 600 équivalents temps plein en 2019 à Beauval et près de 820 employés en haute saison tous types de contrats confondus.