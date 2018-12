Zoo de La Flèche en 2019 : encore plus de lodges et un nouvel enclos pour les tigres de Sumatra !

Premier site touristique privé de la Sarthe, deuxième des Pays de la Loire (après le Puy du Fou), le zoo de La Flèche subit, en 2018, une baisse de fréquentation. L'année 2019 sera marquée par la construction de nouveaux hébergements et d'un nouvel espace dans la plaine asiatique.

La Flèche, France

Après une année 2017 "exceptionnelle", marquée par un record de fréquentation, le zoo de La Flèche, connaît, en 2018 une saison "en demi-teinte", annonce sa directrice. Céline Talineau avance quatre raisons principales à cette baisse du nombre de visiteurs. D'abord le calendrier : "les ponts du mois de mai sont tombés pendant les vacances scolaires". La pluie du mois de juin : notamment "deux week-ends catastrophiques". La Coupe du monde football : "autour du 14 juillet, nous avons enregistré 10.000 visiteurs en mois par rapport à l'année dernière". Et les fortes chaleurs des mois de juillet et d'août : "une journée avec des températures supérieures à 35°C a plus d'impact négatif qu'une journée de pluie".

Certainement une dixième saison pour l'émission "Une saison au zoo"

La fréquentation du zoo de La Flèche qui a doublé en dix ans (passant de 200.000 à près de 400.000 visiteurs par an) reste, en tout état de cause, soutenue par l'émission de télévision de France 4 : "Un saison au zoo". La neuvième saison a été diffusée ces dernières semaines. Une série documentaire "qui fait connaître le métier de soigneur et montre la vie d'un parc zoologique", détaille Céline Talineau qui se réjouit : "ce programme fait rayonner le zoo au niveau national".

Les négociations en cours pour le tournage d'une nouvelle saison sont manifestement bien engagées. "Si ça continue, nous sommes ravis", indique la directrice du zoo de La Flèche qui se félicite des "relations excellentes avec France 4 et l'agence de production".

Quatre nouveaux lodges

Depuis 2013, les visiteurs ont la possibilités de passer la nuit au zoo de La Flèche. Quatorze loges sont à louer. Et, malgré des tarifs assez élevés, elles sont tout le temps occupées. "Il faut s'y prendre un an à l'avance pour réserver", explique Céline Talineau. La responsable du zoo annonce la construction, en 2019, de quatre nouveaux lodges. "Deux en face des guépards. Les deux autres, face aux tigres de Sumatra".

Les tigres de Sumatra en vision sous-marine

L'autre nouveauté en 2019, concernera précisément ces tigres, qui bénéficieront d'un nouvel espace, au sein de la plaine asiatique avec "la possibilité, pour les visiteurs, d'une vision sous-marine", annonce le zoo qui accueille, en tout, 1.500 animaux de 160 espèces différentes.

