Zoodyssée, le parc animalier des Deux-Sèvres, a 50 ans

Une année anniversaire pour Zoodyssée. Le parc animalier de la forêt de Chizé a 50 ans. Il accueille aujourd'hui 800 animaux de 92 espèces différentes de la faune européenne : des ours, des loutres, des bisons, des flamants roses... Et les visiteurs sont chaque année plus nombreux. 64.000 en 2022, c'est 5% de plus par rapport à 2019. Zoodyssée est le 2e site le plus visité dans les Deux-Sèvres.

"Le parc a gardé cette sensibilité à la biodiversité, la sensibilisation, à la protection. Mieux connaître pour mieux protéger ou mieux protéger pour mieux connaître, ça c'est l'ADN", insiste Coralie Dénoues, présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres. C'est le seul parc en France à compter trois élevages conservatoires : pour une tortue, la cistude d'Europe, le vison d'Europe et l'outarde canepetière.

Zoodyssée travaille sur un programme de réintroduction des cistudes d'Europe sur le lac du Bourget. 200 tortues sont nées sur le parc et pourront rejoindre le milieu naturel. © Radio France - Noémie Guillotin

Les Deux-Sévriens invités à partager leurs photos de Zoodyssée

A l'occasion de ce cinquantenaire, une exposition retrace l'histoire du parc qui à sa création s'appelait Zoorama. "Zoorama association montée par le CNRS en appui du conseil général pour montrer aux populations locales les animaux sur lesquels ils travaillaient. C'est la pression des habitants qui a été le départ de Zoorama devenu Zoodyssée", explique Guillaume Romano, le directeur de Zoodyssée.

Une quarantaine de panneaux sont à découvrir. On y retrouve notamment l'histoire du puma*. "Il y aurait eu paraît-il pas mal d'observations à partir de 1995 d'un puma qui aurait évolué dans la forêt de Chizé alors peut-être un puma évadé d'un particulier qui l'aurait chez lui"*, raconte le directeur. L'affaire pousse la préfecture à fermer la forêt de Chizé aux promeneurs. Une femelle puma est même déplacée pour attirer le fauve. Sans succès.

L'exposition va compoter un autre volet. Le public est invité à participer et à envoyer ses photos souvenirs par mail où à l'accueil du parc qui se chargera de les numériser. Ce qui permettra d'alimenter cette seconde partie de l'exposition à voir à partir du mois de juillet.

180 naissances chaque année

Pas de nouvelles espèces cette année à Zoodyssée mais de nouveaux animaux : des renards polaires, des grands corbeaux ou encore des vautours percnoptères*. "On attend des naissances assez importantes. Les programmes d'élevage européens nous confie maintenant des animaux pour pouvoir reproduire certaines espèces qu'on ne reproduisait pas avant"*, indique Guillaume Romano. L'odyssée des forêts a été aménagé. En 2024, ce sera le début des travaux pour l'odyssée outre-mer qui doit notamment accueillir jaguars, iguanes et perroquets.

Zoodyssée c'est en moyenne 180 naissances chaque année. Parmi les naissances de 2023 ces bébés cochons. © Radio France - Noémie Guillotin

Parmi les animations il y a également le week-end de la conservation ces 6-7 et 8 mai avec des expositions, stands et ateliers tout au long de ces trois jours, l'occasion de découvrir les actions de conservation de Zoodyssée.