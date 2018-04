Deux-Sèvres, France

Passer de 40.000 à 80.000 visiteurs d'ici cinq ans, voilà l'objectif du parc animalier des Deux-Sèvres Zoodyssée, situé dans la forêt de Chizé et spécialisé dans les animaux d'Europe. Pour y arriver le conseil départemental des Deux-Sèvres va investir : un plan de deux millions d'euros est programmé sur la période 2018-2022.

Zoodyssée réaménagé en neuf univers

Le parc de 30 hectares va être réaménagé. Avec la création de neuf odyssées thématiques : odyssées des plaines, Outre Mer, de la ferme, des reptiles et amphibiens, des montagnes, des forêts, polaire, Méditerranée et des zones humides. L'idée c'est "de cibler la pédagogie et d'avoir une scénographie plus moderne", explique Guillaume Romano, directeur de Zoodyssée depuis septembre 2017.

La majorité des travaux se fera pendant les périodes de fermeture. Durant les hivers 2018-2019 et 2020-2021. Pas d'incidence sur l'ouverture habituelle du parc. La mue finale est attendue pour 2022.

Une trentaine d'espèces supplémentaires

L'autre axe de développement c'est de proposer plus de nouveautés. "Nous allons recevoir une trentaine d'espèce en cinq ans", précise Guillaume Romano. Pour arriver à plus de 100 espèces en 2022.

Cette année 2018 marque l'arrivée de cervidés : élans, muntjac (petit cervidé appelé aussi cerf aboyeur), hydropote (qui n'a pas de bois sur la tête). Avant le grand retour des ours pour 2019.

Toutes les informations pratiques sur le site internet de Zoodyssée.