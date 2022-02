Le parc deux-sévrien Zoodyssée rouvre au public ce samedi 5 février

A partir de ce samedi 5 février, vous pourrez de nouveau vous balader dans les allées de Zoodyssée. Le parc animalier de la forêt de Chizé rouvre ses portes au public. 800 animaux de 92 espèces à découvrir dans cet espace de 30 hectares. Nouveauté de cette année 2022 : l’ouverture de Graine d’Odyssée. Il s'agit d'un réaménagement de la mini-ferme avec vaches, chèvres, pintades ou encore lapins... Les travaux sont en cours et ces animaux ne sont pas visibles pour le moment.

Deuxième site touristique le plus fréquenté des Deux-Sèvres

Le parc deux-sévrien qui a connu une augmentation de fréquentation en 2021. "Malgré la pandémie, Zoodyssée a en 2021 connu une augmentation de 20% du nombre de visiteurs journaliers par rapport à 2019, année qui avait déjà connu une embellie. Il est le deuxième site touristique le plus fréquenté des Deux-Sèvres", précise Coralie Dénoues, présidente du Conseil départemental des Deux-Sèvres, dans un communiqué.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Extension du domaine forestier

Et il n'y a pas que les animaux à Zoodyssée. Depuis 2019, 879 végétaux ont été plantés : 75 en Odyssée montagne, 533 en Odyssée Méditerranée, 175 en Odyssée nordique et 96 en Graine d’Odyssée. "Ne pas abattre mais plutôt déplacer ou planter des arbres, telle est la philosophie du parc qui, rappelons-le, est impliqué dans de nombreux programmes de recherche et dans la sauvegarde de trois espèces avec les élevages conservatoires de l'outarde canepetière, la cistude d'Europe et le vison d'Europe", indique Séverine Vachon, vice-présidente en charge du développement durable.

Le parc sera ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de toutes les zones. Ensuite jusqu'au 31 mars 2022, ouverture les mercredis, week-ends et jours fériés. Au programme durant les vacances de février, un jeu de piste pour découvrir les différentes odyssées.