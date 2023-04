Zooparc de Beauval : le prêt des deux pandas géants prolongé de trois ans

"On est très heureux de pouvoir garder Huan Huan et Yuan Zi ", sourit Rodolphe Delord, président directeur général du Zooparc de Beauval, c onfirmant l'information du journal la Nouvelle République . Lors de sa visite en Chine aux côtés d'Emmanuel Macron, la prolongation du prêt des deux pandas géants de 2024 à 2027 a été officialisée.

"Je n'avais aucune inquiétude, c'était déjà plus ou moins accordé depuis plusieurs mois, poursuit-il. Le partenariat aurait dû être prolongé plus tôt mais à cause du covid, nous n'avions pas pu retourner en Chine."

"Et Yuan Meng, leur premier bébé né en 2017, aurait déjà dû repartir en Chine, normalement ils repartent à quatre ans pour pouvoir procréer avec d'autres pandas, affirme Rodolphe Delord. Là, nous savons qu'il repartira d'ici quelques mois, nous aurons la date d'ici deux semaines."