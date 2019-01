Zorionak Tintin !

Pays Basque, France

Tintin fait sa première apparition au pays des soviets le 10 janvier 1924. Si le reporter le plus connu au monde atteint un âge respectable, il apprend à parler basque en 1972. On doit la première traduction en euskara aux éditions ETOR, avec Tintin Ameriketan. 300 exemplaires ! Depuis, les éditions ELKAR ont pris le relais avec la traduction de 23 albums, entre les années 80 et le début des années 90.

Usage de la langue basque en mode gipouscoan sans s'embrer de la lettre "H" - IE

Les langues régionales et/ou minoritaires se sont approprié les aventures de Tintin relativement tôt. En 1964 pour le catalan. Aujourd'hui Tintin parle plus de 100 langues! Avec plus de 230 millions d'exemplaires vendus dans le monde depuis sa naissance.

100.000 aventures de Tintin en basque vendues

En tout ce sont plus de 100.000 exemplaires qui ont été édités en basque raconte Josemaria Sors, le président de la Fondation Elkar. Des éditions de Tintin en basque aujourd'hui épuisées. Pour autant aucune réédition n'est à l'ordre du jour. "Il serait peut être temps" concède Josemaria Sors.

Ce n'est pas une mince affaire. D'abord parce que le nombre d'exemplaires qui pourrait être vendu est relativement faible. Le responsable d'Elkar explique que si les première traductions de Tintin se sont vendues jusqu'à 9.000 exemplaires, les dernières éditions traduites sont tombées à 3.000 maximum. La question de la rentabilité d'une telle édition se pose. Jusqu'à récemment, c'était une maison d'édition catalane, Juventud, qui éditait en Espagne les aventures de Tintin [aujourd'hui les éditions Moulinsart ont un contrat avec Zephyrum], et Elkar avait un contrat particulier avec elle pour les éditions en basque. Aux coûts des droits, s'ajoutent tout un travail de réécriture qui est à refaire. "L'euskara est une langue vivante, qui a évolué ces quarante dernières années, les règles de l'Euskaltzaindia [académie de la langue basque] en particulier" explique Josemari Sors.

Le plus hilarant, en basque aussi, c'est toujours le capitaine Haddock !

Et en matière de traduction, le travail et l'imagination ne doivent pas manquer. Ne serait-ce que pour les jurons du capitaine Haddock! C'est Joxemari Azurmendi qui s'y est frotté le plus souvent pour Elkar: "C'était il y a longtemps, je ne me souviens plus précisément des mots que j'avais choisi, mais je sais que je m'étais inspiré des jurons que j'entendais dans ma famille". Des injures, bien entendu, conformes aux critères de la littérature jeunesse....

Mila deabru ! Arranopola ! Hamaika mila tximista eta txinparta! Kaka zaharra! Txakurraren putza! Deabruaren kumea! Mila demontre!!! Kasuen zotz ! Hamaika mila deabru! mila arraio ! zer astrapala da hori? Hamaika mila tximista, alu zatarra ! Pikutara dena! (Haddock kapitaina)

Tintin en Euskadi

Ajoutons que Tintin au Pays Basque, ce sont aussi des pastiches. Ainsi Tintin en Euskadi, édité sur un mode fanzine dans les années 80, imaginant un passage du fameux reporter sur les bords de la Bidassoa durant les années de plomb. Leurs auteurs promettent une édition en bonne et due forme, et en couleurs ! courant 2019.

Cette année 2019 verra la publication colorisée duy pastiche des aventures de Tintin au Pays Basque

Voici la liste des albums de Tintin édités en basques par les éditions ELKAR, telle qu'établie par le tintinophile galicien Pedro Rey.

URREZKO HAGINDUN KARRAMARROA (1984) [Le crabe aux pinces d'or]

LOTO URDINA (1986) [El loto azul]

IKATZ STOCK-A (1986) [Coke en stock]

FARAOIAREN ZIGARROAK (1986) [Les cigares du pharaon]

ADARBAKARRAREN SEKRETUA (1986) [Le secret de la licorne]

RACKHAM GORRIAREN ALTXORRA (1986) [Le trésor de Rackam le rouge]

UHARTE BELTZA (1986) [l'île noire]

TINTIN URRE BELTZAREN LURRALDEAN (1987) [Tintin au pays de l'or noir]

TINTIN CONGON (1988) [Tintin au Congo]

EGUZKIAREN TENPLUAN (1988) [Le temple du soleil]

TINTIN AMERIKETAN (1988) [Tintin en Amérique]

KRISTALEZKO 7 BOLAK (1988) [Les 7 boules de cristal]

CASTAFIOREREN BITXIAK (1989) [Les bijoux de la Castafiore]

TINTIN TIBETEN (1989) [Tintin au Tibet]

BELARRI HAUTSIA (1989) [L'oreille cassée]

TOURNESOLEN AUZIA (1989) [L'Affaire Tournesol]

SIDNEYRAKO 714 HEGALDIA (1990) [Vol 714 pour Sidney]

TINTIN ETA MARRAZOEN AINTZIRA (1990) [Tntin et le lac aux requins]

ILARGIRA BIDEAN (1991) [Objectif Lune]

ILARGIAN OINEZ (1991) [On a marché sur la lune]

OTTOKARREN ZETROA (1993) [Le sceptre d'Ottokar]

IZAR MISTERIOTSUA (1993) [L'étoile mystérieuse]

TINTIN ETA PIKAROAK (1993) [Tintin et les picaros]