Zouk Machine, Émile et Images, Timéo Béasse : une soirée années 80' à Grez-en-Bouère

Deux groupes mythiques de la scène disco se produisent en concert en Mayenne ce samedi soir. Émile et Images d'abord avec leur célèbre tube Les Démons de Minuit, mais aussi Zouk Machine ! Soirée exceptionnelle dès 18h au parc des Lilas de Grez-en-Bouère, organisée par le comité d'animation de la ville.

Zouk Machine est un trio féminin de la Guadeloupe, né en 1990. Les membres du groupe ont beaucoup bougé, mais celle qui est éternelle s'appelle Christiane Obydol. Elle était l'invité d'Hervé Lefevre jeudi soir dans Sortir en Mayenne sur France Bleu. "Il y a eu plusieurs départs. Le premier c'était celui de Jane Fostin en 1995, si je ne me trompe pas. Dominique Zorobabel est resté vingt ans avec moi. Maintenant je travaille avec différents choristes. Moi je suis celle qui garde le drapeau et qui ne le lâche pas" raconte-t-elle.

Des "gamines" au Zénith

Le tube Maldon (la musique dans la peau), de Zouk Machine, a été vendu à plus d'un million d'exemplaires. Trente ans après, cette chanson continue d'animer les soirées et d'occuper les danseurs sur la piste. "_On ne s'attend pas à ce que 30 ans après, la chanson reste sur le devant de la scène_. Et ça, c'est fort, c'est très fort. Aujourd'hui on fait des Zéniths, et je me retrouve avec une génération de gamines qui ont dix ans et qui chantent la chanson. C'est magnifique" sourit Christiane Obydol.

Dj et feu d'artifice

La soirée à Grez-en-Bouère démarre à 18h donc au parc des Lilas. Timéo Béasse, ancien participant de The Voice Kids, poussera aussi la chansonnette. Il y aura aussi un DJ et un feu d'artifice. C'est 19€ la place pour les adultes, 12€ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans.