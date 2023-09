Déchets en Corse : la production diminue en 2022

Le taux de déchets triés varie de 26 à 58 % selon les territoires. L'intercommunalité de Calvi-Balagne s'impose comme la meilleure élève. Avec des taux frôlant les 50 %, on retrouve ensuite le Celavu-Prunelli puis la communauté de communes Pasquale-Paoli. La Pieve-d'Ornanu-Taravu fait figure de moins bonne élève, avec seulement un quart de la poubelle triée.

En termes de quantité, le Corse a produit en moyenne 662 kg de déchets en 2022. Une bonne nouvelle, puisque c'est le niveau le plus bas enregistré depuis 2017, si l'on exclut 2020 qui a été marquée par la situation sanitaire. Une baisse qui s'explique notamment par les performances du tri puisque la quantité de résiduels a fortement diminué. Sans surprise, ce sont les intercommunalités les plus concernées par l'activité touristique (comme le Sud-Corse, la Balagne ou l'Alta Rocca) qui pèsent le plus lourd dans la balance.

L'ODEM jette également un regard sur ce que coûte la gestion des déchets. Là, ce sont les données de 2021 qui ont été analysées. Par rapport à l'année précédente, la facture globale pour la Corse est en hausse de 10 %. On atteint une moyenne de 301 euros par habitant, soit un total pour l'ensemble de l'île de 100 millions d'euros. Avec de fortes disparités selon les zone géographiques : une moyenne de 93 euros pour le rural, 97 euros pour l'urbain et 158 euros pour les secteurs touristiques.

Par exemple, c'est l'intercommunalité du Sud-Corse qui paye le plus cher : 508 euros. Et c'est l'agglomération de Bastia qui paye le moins cher : 216 euros.

Peu importe l'endroit, nos poubelles coûtent cher. Si l'on compare à la moyenne nationale, le prix de leur traitement en Corse est trois fois plus élevé.