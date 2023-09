Disparition de Dominique Colonna : le football corse est en deuil

L'histoire de Dominique Colonna, c'est celle du gardien de but amateur de l'US.Corte qui a connu les sommets du football national Montpellier, le Stade Français, Nice et surtout le Stade de Reims durant 6 ans, entre 1957 et 1962. Reims lui ouvrira les portes de l'équipe de France avec une participation à la Coupe du Monde 1958.

Un palmarès hors norme

4 titres de champion de France de première Division, 1 titre de deuxième division, vainqueur de la coupe de France, vainqueur du challenge des champion, finaliste de la Coupe d'Europes des Clubs champions.

13 sélections en équipe de France, 381 matchs au plus haut niveau dans un football qui n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui, Dominique Colonna s'était un caractère affirmé, tranché qui lui avait valu de rester sur le banc de l'équipe de France en 58. Il s'était vexé qu'on lui demande de faire un essai.

EN 1963, il prend sa retraite mais ne reste pas pour autant inactif pour le foot. On lui propose de devenir entraineur du Cameroun. Il rencontre l'Afrique et y restera de longues années comme entraineur, conseiller technique pour les Etats d'Afrique Centrale et du Congo. Il dirigera d'ailleurs le Cameroun à la Coupe d'Afrique des Nations.

Dumè l'hôtelier

En Corse, l'histoire contemporaine de Dominique Colonna, c'est sa présence dans sa ville, Corte. Patron de l'auberge de la Restonica où on pouvait le croiser, il s'y faisait rare en raison d'une santé qui s'étiolait. Il s'est donc éteint, la fin d'une histoire.