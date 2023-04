Du Var à la Corse : Comment adapter l’urbanisme à la sécheresse et aux pénuries d'eau ?

ROBERT PALOMBA / ONLY FRANCE / ONLY FRANCE

Selon Jean-Yves Huet, le maire Montauroux, une bourgade de 6 300 habitants, qui fait partie de ces maires, il faut que « l'urbanisme s'adapte à l'environnement ».

La raison de cette décision commune, valable pour les 5 prochaines années, relève du fait que la population soit déjà trop importante face aux faibles ressources en eau des nappes phréatiques dont dispose les territoires.

« Une bonne partie de l’économie de la Corse et de notre territoire de la Côte d’Azur repose sur le tourisme » a notamment déclaré Jean-Yves Huet, invité de la rédaction ce mercredi sur France Bleu RCFM.

Et d’ajouter : « Que faire si on fait venir des touristes et qu’on ne peut pas leur assurer qu'ils vont pouvoir remplir la piscine qu’ils ont loué dans la maison qu'ils ont louée à des prix exorbitants ? Donc là pour avoir ce qu'ils ont venus chercher, pour avoir par rapport à ce qu'ils ont payé aussi, il faut quand même qu'on revoit la problématique. Après l'eau, ça doit être aussi des économies. C'est aussi une façon de l'utiliser ».

"Il faut adapter l'urbanisme à l'eau", Jean-Yves Huet, maire Montauroux

« Avant, on adaptait l'eau à l'urbanisme » poursuit le maire Montauroux. « Vous déposiez un permis de construire, on vous donnait le permis, on vous amenait l'eau. Aujourd'hui, c'est l'inverse qu'il faut faire, il faut adapter l'urbanisme à l'eau. C'est-à-dire, vous faites de l'urbanisme si vous avez de l'eau, parce qu'on dépense notamment sur notre territoire beaucoup trop d'eau par rapport à d'autres territoires, c'est le propre même de la villa, avec piscine et avec jardin. Il faut revoir notre façon de faire nos jardins aussi avec des jardins secs, il y a des tas de manières de d'économiser l'eau. Mais tant que les gens n’économiseront pas la ressource et tant qu’on n’aura pas des données à ce niveau-là, ce sera compliqué de dire allez-y, continuez à construire. En ce qui nous concerne, par exemple sur notre prochain Plan Local d’Urbanisme, on va obliger les gens à avoir des réserves d'eau ».

À Montauroux, dans l'un de ces villages étranglé par la sécheresse, 230 villas, réparties sur deux projets sont d'ailleurs tombées à l'eau alors même qu'elles figuraient au PLU qui a du être remanié. La fédération du BTP du Var est vent debout. Selon le maire Jean-Yves Huet, un promoteur a compris cette mesure, l'autre l'a attaquée devant le tribunal administratif. Vue de Corse, cette décision évoque une certaine « hypocrisie » selon Marc Quilichini, chef de projet immobilier dans l'Extrême Sud.

"L'hypocrisie de la décision publique", Marc Quilichini, chef de projet immobilier dans l'Extrême Sud

« Ces maires seront peut-être vus à l'avenir comme des lanceurs d'alerte, des pionniers, des initiateurs d'un mouvement bénéfique, mais je voudrais souligner quand même l'hypocrisie de la décision publique dans ce cas-là » explique Marc Quilichini. « Il semble que dans cette affaire, le document d'urbanisme en vigueur permettait la création de villas pour qu'ensuite le maire, donc le tenant de l'autorité publique au niveau local, en refuse la construction alors, pour des raisons certainement tout à fait louables, mais il faut comprendre que ça brouille le message pour un acteur immobilier qui se positionne en toute légalité par rapport à ce qui lui a été dit et écrit. Oui, c'est constructible, oui, vous pouvez faire des villas et lorsque il fait les démarches, on le bloque. Il a fait des frais d'étude et de dessin d'architecture qui sont souvent colossaux ».

En Corse, les ressources en eau ne sont pas sur le même seuil d'alerte que sur le continent avec une pluviométrie satisfaisante dans le Sud où les barrages sont bien remplis. L'an dernier, à pareille époque, le déficit de pluviométrie était de 35%, il est de 3% aujourd'hui. En Haute-Corse, la situation est plus contrastée. Selon les autorités, c'est plus le problème du traitement de l'eau et sa gestion que la ressource en elle-même qui pose un problème.

"Il faudra peut-être limiter les permis de construire", Antoine Orsini, hydrobiologiste

L'hydrobiologiste Antoine Orsini souligne quant à lui la nécessité d'économiser l'eau et de trouver un équilibre. « Dans l'urbanisme, il y a d'abord les inondations donc il ne faut pas construire dans les zones inondables. Il y a aujourd'hui aussi de l'eau qui coule dans les ruelles, donc il ne faut pas imperméabiliser. Ça, c'est le mauvais côté » souligne-t-il. « Alors le bon côté c'est que parfois il n’y a pas d'inondations, mais après on manque d'eau. Donc aujourd'hui est-ce qu'on aura assez d'eau ? Les réserves seront-elles suffisantes en Corse ? Dans des zones qui sont vraiment en déficit -il y en a beaucoup- il faudra peut-être limiter les permis de construire, limiter les permis de construire comme je suis pour des quotas dans certaines zones touristiques trop fréquentées, avec un impact écologique important. Pour l’eau, c'est pareil, alors moi je sais que d'un côté il y en a qui veulent tout construire, de l’autres côté des gens qui veulent tout déconstruire. Je pense que la vérité est au milieu ».

"Une réflexion sur les ressources doit être intégrée sans pour autant interdire les constructions" selon le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini.

Pour Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio, qui compte 5 000 résidences secondaires, cette réflexion sur les ressources doit être intégrée sans pour autant interdire les constructions. « Suspendre en l'état ? Non. D'autant que nous avons, d'une part, des ressources qui nous permettent encore d'envisager la suite et, d'autre part et surtout, parce que nous avons également, tout en préservant les ressources en eau et de manière générale les ressources naturelles, des besoins en logements ». Des besoins qui vont se matérialiser par la construction de 1 000 logements en 10 ans, mais quid des villas luxueuses avec piscine ? « C'est limité et très clairement, il faut là aussi ne pas faire de langue de bois, c'est très très loin d'être une priorité politique pour nous » poursuit Jean-Christophe Angelini.

"La quantité d'eau doit être absolument liée à la quantité de permis délivrés", Michèle Salotti, membre de l’association U Levante

Rééquilibrer les résidences secondaires avec les principales mais les écologistes sont inquiets et saluent la suspension des permis dans le Var. « Ce sont des maires courageux » indique Michèle Salotti, membre de l’association U Levante. « Les maires du Var sont des lanceurs d'alerte et en Corse on devrait s'en inspirer. Porto-Vecchio, par exemple, n'a pas de station d'épuration fonctionnelle. Or, c'est une ville qui atteint quelques dizaines de milliers d'habitants avec l'arrivée des touristes. Donc c'est une très forte pollution du fleuve Stabiacciu. La quantité d'eau doit être absolument liée à la quantité de permis délivrés et à la quantité de gens qui arrivent en Corse ».

Un projet de station d'épuration de 35 000 équivalents habitants est dans les tuyaux à Porto-Vecchio. Et le maire plaide pour un barrage sur le Cavu. En 2026, les intercommunalités hériteront de la compétence de l'eau.