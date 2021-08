1 100 manifestants anti-pass sanitaire à Poitiers pour le sixième samedi de mobilisation

Encore autour de 1 100 manifestants se sont rassemblés contre le pass sanitaire à Poitiers ce samedi 21 août. C'est le sixième samedi de manifestation de suite. Le cortège a défilé dans le calme, mais a échappé aux organisateurs. Les participants ont marché et zigzagué dans tout le centre-ville pendant l'après-midi, sans suivre l'itinéraire prévu. Ils étaient 300 à Niort à la gare le matin.

La loi qui impose le pass sanitaire est maintenant votée et validée par le Conseil constitutionnel. Alors qu'est-ce qui mobilise encore les manifestants ? La défense de la liberté. "Si on se dit que tout est perdu, à ce compte-là, on ne sort plus de chez soi. On peut reprendre notre histoire, heureusement qu'il y a des gens qui se sont battus alors que la majorité pensait que c'était acté et terminé", explique Carole. C'est la première fois qu'elle manifeste de sa vie avec les cortèges anti-pass sanitaire. Et elle poursuit : " la liberté, c'est une valeur inconditionnelle, c'est-à-dire que la vie sans liberté ce n'est pas une vie." Elle l'assure, elle se battra jusqu'au bout pour la liberté, et donc contre le pass sanitaire.

Les commerçants dépités

Côté commerçants, ce sixième samedi de mobilisation, c'est aussi un sixième samedi avec un magasin vide. "C'est de l'agacement", explique Alexandre Besse, vendeur dans un magasin de vêtements. "Ils pourraient manifester ailleurs. De toutes les façons, ils vont continuer à manifester, qu'ils le fassent ailleurs que ça ne nous empêche pas de travailler. Quand ils parlent de liberté, qu'ils nous laissent aussi _la liberté de travailler_", assure Alexandre. Financièrement, c'est en train de tuer le centre-ville selon lui, après les gilets jaunes, le covid, les manifestations anti loi sécurité globale et maintenant anti pass sanitaire. "C'est une catastrophe financière pour nous", se désole-t-il.