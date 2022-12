1 200 boîtes de Noël pour les plus démunis de Drôme et d'Ardèche

De la nourriture, un produit d'hygiène, un livre et même un petit mot... autant de petits plaisirs qui composent les plus de 1 200 boîtes de Noël du réseau du même nom en Drôme Ardèche. Le principe est simple : jusqu'au 15 décembre, les familles étaient invitées à apporter chez les commerçants partenaires leurs colis. Ces derniers sont maintenant récupérés et distribués par les associations sur le terrain aux plus démunis.

ⓘ Publicité

"C'est une opération faite pour apporter un peu de joie" répond Alice, de Lilice Artisan Fleuriste à Livron, "et nous, on est un peu les relais-colis." Dans sa boutique, elle a récupéré une centaine de paquets. Emilie, de La Dragée de Valence à Chabeuil en a collecté près de 280. "Dans mon élan, j'ai motivé l'école primaire de mon fils et le collège, ça m'a fait plaisir de pouvoir apporter un peu de chaleur à ceux qui n'ont rien, qui sont seuls pendant les fêtes" explique-t-elle.

Kevin est l'administrateur du réseau en Drôme Ardèche. Le chiffre précis n'est pas encore totalement connu, mais "pour Valence, Montélimar et Livron, on compte plus de 1200 boîtes cette année" estime-t-il. Des bénévoles ou encore l'Association des Maires de la Drôme ont aidé à la répartition. Le principe, c'est que ces colis soient apportés aux associations sur le terrain pour le transmettre ensuite à leurs bénéficiaires et aux sans-abris croisés lors des maraudes. "Principalement la Croix Rouge et les Restos du coeur" précise Kevin, ou encore le Diaconat protestant. "On a aussi axé sur des petites associations cette année", citant notamment une association montilienne aidant les femmes les plus démunies, qui a pu récupérer une cinquantaine de boîtes.