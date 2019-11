1 200 emplois à pourvoir à La Rochelle

La Rochelle, France

Il faut le savoir : il y a actuellement 1 200 emplois à pourvoir dans le bassin de La Rochelle ! De l'île de Ré à Marans en passant par Aytré ou Lagord : "on recherche _beaucoup de serveurs_", liste Pôle Emploi, ainsi que "des aides et des apprentis, des employés polyvalents dans la cuisine, des cuisiniers, des employés de l'hôtellerie, des agents d'entretien de locaux, des jardiniers, des vendeurs de produits alimentaires". On peut encore ajouter des menuisiers ou des ouvriers, et des secteurs comme le nautisme, l'aide à la personne, le bâtiment, le transport...Toutes les offres sont disponibles sur le site internet de Pôle Emploi.

Il ne faut pas hésiter à se renseigner

"Il y a des possibilités d'emploi, il ne faut pas hésiter à se renseigner", insiste Ludovic Denis, responsable d'équipe à Pôle Emploi sur le site de La Rochelle-Bel Air. Il rappelle que les demandeurs d'emploi ont la possibilité d'aller en entreprise faire une découverte, une "immersion professionnelle", qui permet de passer un temps dans une entreprise pour se faire une idée plus précise d'un métier et vérifier son intérêt.

Pôle Emploi propose également des formations, gratuites, pour les chômeurs qui manquerait de qualification pour une offre précise. Ces formations sont même souvent rémunérées.